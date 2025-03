[INFOGRAPHIE] TOP 20 des meilleures SCPI en 2024

Aujourd'hui, l'investissement SCPI représente une solution pour les épargnants souhaitant diversifier leur patrimoine immobilier sans les contraintes de gestion directe, mais en contrepartie de frais de gestion. En 2024, le marché des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) affiche des performances à la hausse, comme en témoignent les taux de distribution et les objectifs de rendement interne des 20 meilleures SCPI du marché.

Dans un contexte économique incertain, l'investissement SCPI dans les 20 meilleurs véhicules du marché continue de séduire par sa résilience et ses performances exceptionnelles.

Les données de 2024 confirment la solidité des 20 meilleures SCPI du marché avec des taux de distribution allant de 6,05 à 11,18%, au-delà des placements traditionnels comme le Livret A (2,4% de rémunération depuis le 1er février 2025) ou les fonds euros (entre 2% et 3% de rendement en 2024 sur la plupart des contrats) et nettement supérieurs à la moyenne du marché des SCPI : 4,72% en 2024 selon l’Association française des Sociétés de Placement Immobilier (ASPIM).

Au-delà du rendement immédiat, ces véhicules d'investissement permettent également une diversification patrimoniale et une exposition au marché immobilier professionnel, constituant ainsi un pilier solide dans une stratégie d'investissement à long terme.

Avertissements : Acheter des parts de SCPI est un investissement immobilier. Comme tout placement immobilier, il s’agit d’un investissement long terme dont la liquidité est limitée. Nous vous recommandons une durée de placement de 10 ans. Il existe un risque de perte en capital. De plus, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier et du cours des devises. Comme pour tout placement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Le TOP 20 des SCPI en 2024