Influenceurs algériens: Boualem Naman dit «Doualemn» condamné à cinq mois de prison avec sursis

«Doualemn» a été jugé le 25 février dernier à Montpellier pour «provocation publique et directe non suivie d’effet à commettre un crime ou un délit». Le même jour, Youcef Aziria alias «Zazou Youssef » comparaissait à Brest pour « apologie d’un acte de terrorisme».

« Je regrette, franchement, je regrette », répète dans un français approximatif, l’aîné convoqué devant le tribunal de Montpellier. « J’ai pas pensé aux conséquences », souffle le benjamin à 1000 kilomètres de là, lors de son procès à Brest. Devant les juges, les «influenceurs» algériens ont perdu la verve qu’ils avaient derrière leur écran. Le ton n’est plus véhément, les phrases ne sont plus ponctuées d’insultes. Les « monsieur le juge » et « franchement je suis désolé » s’enchaînent pour convaincre les magistrats qu’il s’agit d’un malentendu.

Le 25 février, Boualem Namam, plus connu sous le pseudonyme «Doualemn» a comparu devant le tribunal correctionnel de Montpellier pour « provocation publique et directe non suivie d’effet à commettre un crime ou un délit », tandis qu’à Brest était jugé Youcef Aziria, alias «Zazou Youssef» pour « apologie d’un acte de terrorisme ». D’un prétoire à l’autre, leurs avocats ont dénoncé la récupération politique en pleine crise diplomatique entre Paris et Alger. Pour le premier, la décision, mise en délibéré, a été rendu ce jeudi: il a été condamné à cinq mois de prison avec sursis.

Le second, lui, a été condamné à 18 mois de prison ferme avec dix ans d’interdiction du territoire français. Une décision dont la défense a immédiatement fait appel.

Retour en janvier. Le 5 du mois, le maire de Montpellier est alerté d’une vidéo circulant sur les réseaux sociaux comportant un appel «à donner une sévère correction» à Mohamed Tadjadit, dissident algérie surnommé «le poète de l’Hirak». L’homme à la barbe grisonnante est rapidement identifié: il s’agit de Boualem Namam, Algérien de 59 ans, résident en France depuis plus de trois décennies, désormais de façon légale, actuellement agent d’entretien à Montpellier. En garde à vue, l’homme reconnaît les faits mais se retranche derrière « l’influence d’un traitement de substitution aux stupéfiants », le Subutex, médicament prescrit aux toxicomanes.

Aussitôt, la préfecture de l’Hérault lui retire son titre de séjour et ordonne son placement en Centre de rétention administrative (CRA) tandis que le ministre de l’Intérieur prend un arrêté d’expulsion. La suite du dossier sera perçue comme un véritable « acte d’agression » et « d’humiliation » au sommet de l’État: l’influenceur est expulsé vers l’Algérie le 9 janvier, Alger le refoule de son territoire puis le renvoie illico en France. Le tribunal administratif a depuis suspendu son expulsion. Son OQTF a été annulée le 6 février et il a quitté le CRA où il avait été placé. L’administration attend désormais la décision du tribunal correctionnel avant de se pencher de nouveau sur son cas.

«On va tirer sur vous»

En Bretagne, c’est un certain Youcef Aziria, connu sous le pseudo «Zazou Youssef», qui a à son tour créé la polémique avec deux publications TikTok. Dans une première, l’homme de 25 ans, natif d’Algérie et arrivé en France en 2020, menaçait de commettre des attaques contre les opposants au régime algérien pour le Nouvel an. « On va tirer sur vous (...) Vous voulez sortir le 1er janvier ? Tirez sur eux, il faut faire parler la poudre. Président Tebboune, tirez sur eux, ils veulent le chaos », déclamait l’influenceur, et suivi par 400.000 personnes avant que son compte ne soit banni par la plateforme.

Dans une seconde vidéo, l’homme, dont le titre de séjour n’a pas été renouvelé en raison de précédentes condamnations pour «vols» et «dégradations aggravées» et désormais sous OQTF, persistait. « Nous sommes en guerre. Au moindre faux pas on va niquer vos mères », menaçait le jeune père de famille en mimant un geste d’égorgement. Puis : « Venez nous affronter. Si vous avez quelque chose à dire, on est là. On va vous niquer, on va vous violer puis niquer votre mère (...) Vive l’Algérie, moi je vais vous achever. »

Ce lundi à Montpellier, Boualem Namam s’est présenté devant un trio de magistrates le visage camouflé derrière un masque chirurgical. Celui qui avait l’habitude de s’afficher sur son compte TikTok aux 138.000 abonnés a fui les caméras des journalistes. De toute évidence, «l’influenceur» regrette sa célébrité nouvelle. Enveloppé d’un veston bleu marine, il boitille jusqu’à la barre à l’aide d’une béquille, puis entame un récit confus, jurant s’être « emporté »: « ça se voit [NDLR: sur la vidéo] , je suis agité, j’avais peur qu’on reparte sur la décennie noire, j’aime pas les intégristes, les islamistes ».

« Moi j’aime mon pays c’est tout »

Au cours de son interrogatoire, on s’égare dans les années de plomb algériennes où sa sœur et son beau-frère auraient été assassinés, on s’interroge sur le rôle réel ou supposé de l’activiste Mohamed Tadjadit, on examine les techniques d’interpellation de la police locale… Le tribunal slalome entre les traductions franco-algériennes autour du terme «getla» ou «delta». « Cela fait bien référence à des violences physiques ? » « Oui une gifle ou une fessée », minimise-t-il. Plutôt « mettre une raclée », le corrige-t-on aussitôt. Mais il clame n’avoir jamais eu l’intention de s’en prendre à Mohamed Tadjadit: « je ne le vise pas, je ne le connais pas personnellement, Madame la présidente. » Avant de regagner le banc des prévenus, il lâche, la tête baissée: «j’ai bientôt 60 ans, je me retrouve là, c’est honteux. »

Devant le tribunal correctionnel de Brest aussi, l’heure est à la repentance. «Moi j’aime mon pays c’est tout» , clame Youcef Aziria, cheveux longs attachés en queue de cheval et fine doudoune noire. À la barre, il affirme que ses propos ont été mal compris: « Je m’adressais à l’armée algérienne et je disais “tirez sur eux pour qu’ils rentrent chez eux et qu’ils fassent pas de choses bizarres », a-t-il déclaré, devant parfois être aidé par une interprète. Le prévenu soutient que sa volonté était d’empêcher les opposants au régime de Tebboune de descendre manifester dans les rues afin que « ce ne soit pas le chaos comme après les manifestations des années 1990. Je demandais à l’armée de faire peur pour remettre l’ordre dans le pays ». Le président, qui trouve ses explications « peu limpides », l’interroge: « Vous employez plusieurs fois le mot ‘tirer’, ce n’est pas juste faire peur ça, vous ne trouvez pas ? ». « C’est une façon de parler », se défend l’influenceur.

Les arguments de la défense semblent n’avoir eu aucun effet

Ses avocats, Mes Nabil Boudi et Hermine Frapier, rappellent que la vidéo sur laquelle la procédure est basée est un montage. Les propos ont été coupés, « sortis de leur contexte », argue Me Boudi. « Mon client a répondu à un mouvement lancé par d’autres tiktokeurs qui appelaient à des soulèvements en Algérie contre le gouvernement en place. Mais il n’a pas d’engagement politique, son truc c’est le foot et d’ailleurs, à part les deux vidéos incriminées, vous n’avez trouvé aucune publication à connotation politique », déroule le pénaliste. Selon Me Boudi et Frapier, l’affaire «Zazou Youssef» s’inscrit dans une vague d’interpellations d’autres influenceurs algériens qui ont été relayées sur les réseaux sociaux par le ministre de l’Intérieur. Me Boudi y voit « un cas d’école sur la manière dont on tire un profit politique des affaires judiciaires ».

Un argument repris à Montpellier, où l’avocat de la défense Me Jean-Baptiste Mousset a dénoncé les « fantasmes » entourant son client qui n’a jamais été « un agent du renseignement algérien ». Aux yeux du pénaliste, les propos de son client « s’inscrivent dans un débat politique, dans une discussion qui n’est pas superfétatoire ». « Il parle juste de ce qui l’a touché dans sa vie », insiste-t-il.

Les plaidoiries de la défense semblent n’avoir eu aucun effet sur la décision des juges brestois, qui ont suivi les réquisitions en reconnaissant Youcef Aziria coupable avant de le condamner à 18 mois de prison ferme. Accusant le coup, le jeune homme est reparti menottes aux poignets, ses proches ont quitté la salle en larmes. Ses avocats ont annoncé leur volonté de faire appel face à cette décision «clairement politique» , a déploré Me Frapier.

À Montpellier, l’heure était à la clémence. La représentante du ministère public a estimé qu’il ne faisait aucun doute que l’infraction était caractérisée. Mais elle a estimé qu’il fallait la placer dans un contexte général: parmi des centaines de vidéos publiées, une seule de cette nature a été exhumée. Si l’homme a déjà été condamné pour des infractions en lien avec les stupéfiants - toutes avant 2010 -, elle a pointé du doigt qu’il admettait lui-même avoir « développé une addiction aux réseaux sociaux » et n’avait aucune autre condamnation de ce type. « Si les faits appellent une sanction, il faut qu’elle soit adaptée à la personnalité », a-t-elle estimé avant de requérir six mois de sursis simple. Le tribunal a donc rendu une décision en dessous des réquisitions.