Impôts locaux : quelles sont les communes les plus chères de France?

L'association Contribuables Associés a dévoilé les résultats de son baromètre, qui passe au crible le train de vie des communes de France.

(illustration) ( AFP / LOIC VENANCE )

Combien coûte votre ville? Comment chaque année, l'association "Contribuables et associés" s'est penchée sur les dépenses publiques des communes, dans un bilan sur les dépenses de fonctionnement des villes et villages de France, qui classe notamment les communes selon leur niveau de fiscalité par habitant. Ce calcul des impôts locaux par ville inclut ainsi les taxes foncières sur le bati et le non-bati, ainsi que d'éventuelles taxes d'habitation .

Selon ce classement relayé par Le Parisien , qui liste les communes de 50.000 habitants à la fiscalité la plus élevée pour l'année 2019, les villes d'Île-de-France occupent 17 des 20 premières places. Levallois-Perret arrive ainsi en tête (1231€ par habitant), devant Saint-Maur des Fossés (1078€) et Cannes (1058€). "Ce n'est pas parce qu'une ville affiche un gros budget qu'il est synonyme de mauvaise gestion. Par ailleurs, si les villes d'Ile-de-France, et celles des Hauts-de-Seine en particulier, ont beaucoup de dépenses, elles ont aussi beaucoup de recettes", commente ainsi Philippe Laurent, maire de Sceaux (Hauts-de-Seine) et secrétaire général de l'Association des maires de France.

A l'opposé du classement, le top 3 des communes à la fiscalité la plus faible est constitué des trois villes d'Outre-mer. La ville de Mamoudzou, à Mayotte, arrive ainsi en première position (51€ par habitant), suivie de Saint-André (Réunion, 341€ par habitant) et Cayenne (Guyane, 348€ par habitant). La première ville de France métropolitaine est Roubaix, 4e du classement (355€ par habitant).

Qui gère le mieux ses deniers publics?

Le baromètre établit également le classement des villes selon leur budget de fonctionnement. Dans cette optique, le premier élément concerne les dépenses courantes, des agents municipaux aux subventions aux associations en passant par l'eau, l'électricité, ou les crèches et l'accompagnement aux personnes âgées. Sont également prises en compte les dépenses additionnelles, comme la publicité et la communication, les feux d'artifices du 14 Juillet ou les décorations de Noël. Les dépenses d'investissement (ex: construction d'école ou médiathèque) ne sont elles pas comptabilisées.

Pour l'année 2019, les trois villes les plus dépensières sont ainsi Paris (2706€ par habitant), Nanterre (2418€) et Martigues (2344€). A l'inverse, on retrouve Mamoudzou (Mayotte) à la place de ville la moins dépensière de France (545€) suivie par Cholet (703€) et Brest (759€).