Impôts : 45 milliards d'euros de baisse pour la période 2018-2021

Lors de la présentation du projet de budget 2021, Bruno Le Maire a réaffirmé la volonté du gouvernement de poursuivre les baisses d'impôts engagées.

Malgré la crise provoquée par l'épidémie de coronavirus, le gouvernement s'est engagé lundi à poursuivre les baisses d'impôts annoncées. "Nous aurons d'ici la fin de l'année 2021 baisser les impôts de 45 milliards d'euros sur les ménages et les entreprises. C'est la plus forte baisse d'impôts en France depuis vingt ans", a indiqué le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, lors d'une conférence de presse de présentation du projet de budget du gouvernement pour 2021 .

"Et je redis notre engagement avec le président de la République et le Premier ministre, nous n'augmenterons pas les impôts des Français . Cette politique a été menée depuis trente ans, elle a échoué et elle a abouti à une augmentation massive de la pression fiscale sur tous ceux qui travaillent, sur tous les ménages, sur les entreprises, sur les industries... Nous voulons inverser la tendance et poursuivre cette baisse des impôts que nous avons engagée depuis le début du quinquennat", a poursuivi Bruno Le Maire.

Comme le rapportent Les Echos , la baisse des impôts est répartie équitablement entre ménages et entreprises . Les ménages ont bénéficié de 22 milliards de baisse entre la suppression de la taxe d'habitation, la baisse de l'impôt sur le revenu et la réforme des impôts sur le capital.

Les entreprises, elles, ont bénéficié d'une baisse de 23,2 milliards d'euros, grâce à une baisse des impôts de production et de l'impôt sur les sociétés. "Nous tiendrons notre engagement de ramener à 25% le taux d'impôt sur les sociétés pour toutes les entreprises sans exception d'ici 2022 car soutenir les entreprises, c'est soutenir l'emploi", a assuré le locataire de Bercy lundi.