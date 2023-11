Impôts 2024 : plus que deux mois pour réduire la facture

Ne vous focalisez pas uniquement sur la carotte fiscale, évaluez les risques et la rentabilité possible du placement. (G. Tronel)

Vous avez supporté une forte imposition en 2023 et souhaitez réduire la note en 2024 ? Gros plan sur les stratégies à mettre en œuvre d’ici au 31 décembre.

Ces dix dernières années, les recettes de l’impôt sur le revenu ont bondi de 30%, le posables a fondu de plus de 4%, tandis que celui des foyers non imposables progressait de près de 25%.

Dit autrement, l’impôt sur le revenu rapporte de plus en plus à l’État, mais est acquitté par de moins en moins de contribuables. Heureusement, il est encore temps d’agir pour alléger la facture à régler l’an prochain.

En effet, certaines dépenses effectuées cette année vous permettront, au choix, de réduire vos revenus imposables de 2023 ou vos impôts de 2024. N’oubliez pas cependant que les cadeaux de l’administration fiscale sont rarement sans contrepartie et que certains outils de défiscalisation présentent des risques. Il est donc vivement recommandé d’en prendre connaissance afin d’éviter les pièges.

La solution la plus simple pour réduire la facture est de diminuer le plus possible le montant imposable.

Pour cela, une seule technique: maximiser les frais et les charges que vous pouvez déduire de vos rentrées personnelles ou du revenu global de votre foyer fiscal.

Par défaut, vos salaires de 2023 seront taxés sur leur montant réduit de 10% et vos loyers, sur leur montant diminué d’un abattement de 30%. Mais si vous utilisez votre voiture pour aller travailler et que vous déjeunez tous les midis