Impôt sur le revenu : les régions gagnantes et perdantes de la redistribution

Selon le baromètre annuel de Tacotax, la région qui bénéficie du meilleur niveau de services publics rapporté à l'impôt moyen par habitant est les Hauts-de-France.

Dans quelle région l'impôt sur le revenu est le plus "rentable" ? Chaque année, la plateforme spécialiste de la défiscalisation pour les particuliers Tacotax compare le montant moyen d'impôt sur le revenu des contribuables à la qualité des services publics auxquels ils ont accès, en se basant sur les dépenses publiques dans l'éducation, les logements sociaux, les hôpitaux et la fonction publique hors santé.

Selon le baromètre dévoilé cette année, la région qui bénéficie du meilleur niveau de services publics rapporté à l'impôt payé est les Hauts-de-France , avec un score de rentabilité de 98/100. Dans cette région du Nord, l'impôt sur le revenu moyen de 777 euros par habitant et par an, contre une moyenne nationale à 993 euros, et le niveau de service public est jugé très bon. La région est suivie de près par la Normandie qui obtient le score de 96/100, avec un niveau de services publics "très bon" et un impôt moyen par habitant de 803 euros et par la Bourgogne-Franche-Comté qui atteint le score de 86/100 avec un niveau de services "bon" et un impôt moyen de 851 euros.

A la fin de ce classement se trouve l'Île-de-France avec un score de rentabilité de 34/100. Dans la région, si le niveau de services publics est jugé "très bon", l'impôt moyen y est bien plus élevé : 2.285 euros. En queue de classement se trouvent également la Provence-Alpes-Côte-d'Azur , qui a un score de 54/100 avec un niveau "moyen" de services et des impôts moyens de 1.217 euros, et l' Auvergne-Rhône-Alpes avec un score de 67/100 pour un niveau de services "bon" et des impôts moyens de 1.024 euros.

Ces disparités illustrent la bonne santé de la politique redistributive , a souligné dans le Parisien Aldric Emié, cofondateur de Tacotax, les collectivités les plus pauvres bénéficiant des transferts de richesse venant des régions mieux loties. "Un habitant des Hauts-de-France aura ainsi un 'retour sur investissement' de son impôt sur le revenu bien plus élevé qu'un contribuable de l'Île-de-France grâce à la solidarité nationale, qui constitue un atout majeur de notre société", explique-t-il.

L'Outre-Mer ne figure pas au classement car "en utilisant la même méthode de calcul, les départements d'Outre-Mer présenteraient des niveaux de rentabilité de l'impôt sur le revenu près de deux fois supérieurs au maximum calculé pour les régions de métropole", explique Tacotax. Ces collectivités bénéficient en effet d'une très forte redistribution qui vise à compenser les handicaps de ces régions liés principalement à l'éloignement de la Métropole et à leur insularité.