Impôt sur le revenu : le Conseil d'Etat se prononce sur la fiabilité des notices du fisc

La décision des "Sages" ne devrait avoir que des conséquences concrètes que dans des contextes très précis. (illustration) (loufre / Pixabay)

Les informations contenues dans les notices ou les foires aux questions de l'administration fiscales n'offrent généralement aucune protection juridique aux contribuables en cas de contestation, contrairement à celles du Bulletin officiel des finances publiques (Bofip). Une récente décision du Conseil d'État pourrait toutefois permettre, dans certains cas, aux contribuables d'être protégés si une erreur dans une notice a mené à une déclaration de revenus erronée.

Pour bien remplir leur déclaration de revenus, les contribuables disposent de plusieurs sources d'information. Parmi elles figurent les notices explicatives et les foires aux questions, mais aussi, moins connues, les instructions et les circulaires compilées dans le Bulletin officiel des finances publiques (Bofip). Or, seul ce dernier offre une sécurité juridique aux particuliers en cas de contestation. Mais, depuis peu, une décision du Conseil d'État pourrait ouvrir cette sécurité juridique aux notices explicatives, rapporte Les Echos jeudi 20 juillet.

Une erreur sur un crédit d'impôt

Dans le détail, cette décision du Conseil d'État datant du 20 juin 2023 concerne une affaire remontant à plus de 10 ans. Un couple avait déclaré des dividendes de source togolaise perçus en 2010 pour un montant de 1,44 million d'euros. Dans leur déclaration, les époux avaient fait valoir un crédit d'impôt de 541 000 euros « calculé sur la base d'un taux de 37,5 % déterminé selon la formule figurant sur la notice » , ont indiqué « les Sages ».

Mais l'administration fiscale avait contesté ce chiffre, indiquant que les 37,5 % n'étaient plus applicables depuis une modification; Le fisc avait donc ramené le montant du crédit d'impôt à 360 733 euros, conformément à la convention en vigueur. Il avait été demandé au couple de rembourser la différence, avec des intérêts moratoires et une majoration de 10 % pour retard de paiement.

Jurisprudence à portée limitée

S'appuyant sur la position de la notice, les contribuables avaient saisi le tribunal administratif. Un premier jugement avait donné raison à l'administration fiscale en janvier 2020, suivi d'un refus de demande d'appel de la part de la Cour administrative d'appel en février 2022. Toutefois, dans sa décision de juin dernier, le Conseil d'État a estimé que le tribunal aurait dû prendre en compte dans son jugement l'erreur dans la notice. L'institution a donc demandé le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel.

Dans sa décision, le Conseil d'État a considéré que la notice donnait ici une interprétation formelle de la loi fiscale. De plus, le Bofip ne mentionnait pas explicitement le changement à l'origine de l'erreur des contribuables. La portée de cette nouvelle jurisprudence devrait cependant rester limitée à des cas très particuliers, a estimé l'avocat fiscaliste Benoît Dambre.