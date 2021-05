Fidèle à la tradition, le gouvernement effectue chaque année quelques réajustements au niveau de la loi de finances afin de simplifier le dispositif. L'année 2021 n'échappe pas à son lot de nouveautés fiscales. Cependant, rien de particulièrement bouleversant pour les contribuables n'a été décidé cette fois-ci. L'État se concentre sur la suppression progressive de la taxe d'habitation, initiée l'année précédente, mais aussi sur une revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu.



Comme chaque début d'année, le gouvernement opère différentes réformes afin d'améliorer les dispositifs déjà en place. Les impôts sur le revenu font partie de ceux à subir un léger changement pour les mois à venir. Les modifications effectuées semblent principalement viser l'allègement des charges des foyers en difficulté, surtout en ces temps de crise économique. Zoom sur ces nouveautés fiscales.

Impôt sur le revenu 2021. Quelles sont les nouveautés fiscales ? / iStock.com-HJBC

Vers la disparition définitive de la taxe d'habitation

Les impôts et les taxes alimentent en grande partie les caisses de l'État. Toutefois, cela n'empêche pas le gouvernement de revoir certaines des charges imposées aux contribuables. C'est notamment le cas de la taxe d'habitation dont 80% des foyers ont commencé à être exemptés en 2020. L'État prévoit une suppression définitive de cette taxe pour les résidences principales d'ici l'horizon 2023. Pour l'heure, 20% des foyers les plus aisés continuent à s'acquitter de la taxe d'habitation pour leur résidence principale. Toutefois, une exonération progressive de cette dernière est enclenchée dès cette année. Ainsi, la taxe subira une réduction de 30% en 2021, 65% en 2022 pour finalement passer à une exonération totale en 2023. Cependant, il faut savoir que la taxe d'habitation demeure valable pour les résidences secondaires.

Un barème revu à la baisse pour les impôts sur le revenu

Après l'entrée en vigueur des prélèvements des impôts à la source en 2019, une refonte du barème avait été décidée le printemps de la même année. Cependant, comme les prélèvements se basent sur les revenus déclarés l'année précédente, ces changements n'ont pu prendre immédiatement effet. Ce n'est qu'à partir de cette année 2021 que le nouveau barème sera réellement appliqué. Le taux de la seconde tranche, auparavant à 14% pour les revenus imposables situés entre 10 084 € et 25 710 € est ainsi abaissé à 11%. Cette réduction d'impôt a été décidée de façon à profiter aux citoyens les plus modestes. Quant à la troisième et à la quatrième tranche du barème, respectivement à 30% et 41% de taux d'imposition, seul leur seuil d'entrée a été revu à la baisse.

La prorogation de certaines niches fiscales

Parmi les réformes de la fiscalité récemment adoptées par l'Etat se trouve un petit nombre de dispositifs pratiques permettant aux contribuables de profiter d'une baisse conséquente de leurs impôts. Ces derniers étant limités dans le temps, le gouvernement a décidé de prolonger la validité de certains. Ainsi, jusqu'au 31 décembre 2021, il demeure possible de profiter d'une réduction d'impôt de 75 % à travers des dons à hauteur de 1 000 € faits à des associations caritatives. La réduction Pinel (avantages fiscaux liés à l'investissement locatif) est, quant à elle, prorogée jusqu'en décembre 2024.