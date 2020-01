Impôt: le cadeau de Darmanin pour prendre plus vite en compte les dons des Français

Les associations vont à l'avenir elles-mêmes déclarer à l'administration fiscale, en quasi-temps réel, les sommes qui leur auront été versées par les contribuables. Une réforme qui pose des problèmes de confidentialité et aura un coût pour l'État.

Le ministre de l'Action et des comptes publics, Gérald Darmanin, a annoncé mardi que le crédit d'impôt lié aux dons sera bientôt «contemporanéisé», selon le vocable en vigueur à Bercy. En clair, le bénéfice fiscal des dons sera ressenti avec un an d'avance par rapport à la situation actuelle. Une expérimentation aura lieu en 2021, pour une généralisation en 2022.

Les dons effectués en 2021 seront donc pris en compte pour le calcul de l'acompte pour crédits d'impôt de janvier 2022, soit avec quelques mois de décalage seulement. Aujourd'hui, le délai est beaucoup plus long. Les dons effectués en 2019 ne seront en effet pris en compte que pour l'acompte de janvier 2021. Depuis l'année dernière, la plupart des crédits d'impôt, dont ceux sur les dons, sont versés en deux temps: en janvier sous forme d'acompte de 60% de la somme due, puis en août pour les 40% restant.

Pour ce faire, les dons seront déclarés à l'administration fiscale non plus par les contribuables, mais par les associations en bénéficiant. Une plateforme pourrait être mise en place, à partir de laquelle les associations réaliseraient les déclarations de dons, un peu sur le modèle de Pajemploi, détaille-t-on à Bercy. Le crédit d'impôt sur les dons pourra ainsi être intégré à la déclaration préremplie.

Le fait de laisser aux associations, et autres fondations reconnues d'utilité publique, le soin de déclarer les dons des contribuables pose toutefois un souci de confidentialité, surtout en ce qui concerne les dons aux partis politiques. Le fisc pourrait savoir très précisément à qui donne -ou non- chaque Français. L'administration planche donc sur un système d'anonymisation. «Il faudra garantir que l'information restera dans un coffre-fort et ne parviendra jamais chez nous», explique-t-on à Bercy.

Cette réforme pose une question supplémentaire. Pourquoi ne pas aller plus loin et inclure ce crédit d'impôt, ainsi que les autres dont l'administration est désormais au courant très rapidement -comme celui pour l'emploi à domicile- dans le calcul du taux de prélèvement à la source (PAS)? Le taux de PAS exclut en effet tout crédit d'impôt, ce qui avait été très critiqué lors du vote de la réforme à l'automne 2016. Cela conduit en effet à majorer les ponctions du fisc sur les salaires. Réintroduire les crédits d'impôts reviendrait donc à diminuer les prélèvements mensuels.

Coût budgétaire

La réforme annoncée mardi par Gérald Darmanin ne se fera pas sans un coût budgétaire pour l'État. D'abord, les contribuables qui ne déclaraient pas leurs dons d'eux-mêmes seront tentés de laisser les associations le faire dorénavant pour eux. Ce qui pourrait augmenter le coût global du crédit d'impôt pour les finances publiques.

De plus, lors de la «contemporanéisation» en 2022, l'État devra verser en même temps les crédits d'impôt sur les dons réalisés en 2021 - avec le même décalage qu'aujourd'hui - et ceux effectués en 2020 - du fait de la réforme même réduisant d'un an le délai de versement du crédit d'impôt. Gérald Darmanin a estimé ce coût de l'ordre de 1,2 milliard d'euros. Côté contribuables, cela reviendra opportunément à gonfler le chèque reçu en janvier 2022, soit quelques mois à peine avant l'élection présidentielle.

