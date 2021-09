Faites attention à ne pas oublier de payer vos impôts. Pour cela, voici un rapide rappel du calendrier fiscal pour la rentrée 2021.

Impôts, le calendrier de la rentrée - iStock-Gwengoat

Les grandes échéances de septembre

La taxe foncière à payer en octobre

La taxe d’habitation à payer en novembre

Que reste-t-il à payer en décembre ?

Parmi les impôts à payer en septembre figure l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Pour les contribuables utilisant le paiement en ligne sur impots.gouv, obligatoire à partir de 300 euros, il fallait s’en occuper avant le 20 septembre minuit. Le prélèvement sera effectué à partir du 27 septembre. En-dessous de 300 euros, cet impôt doit être réglé chez un buraliste agréé, par carte bancaire, chèque ou espèces avant le 15 septembre minuit. On retrouve aussi le paiement de l’impôt sur le revenu (IR) pour les Français ayant un reliquat à la suite du prélèvement à la source. Ce solde sera prélevé automatiquement sur le compte bancaire que vous avez indiqué à l’administration fiscale. Si le solde que vous avez à régler dépasse les 300 euros, le prélèvement s’étalera en quatre fois avec un premier prélèvement commençant le 27 septembre, un second le 25 octobre, le troisième le 25 novembre et le dernier le 27 décembre. Si le solde est inférieur à 300 euros, un seul prélèvement s’effectuera sur votre compte bancaire, à partir du 27 septembre. Si votre solde n’est pas prélevé automatiquement sur votre compte bancaire, ou si vos coordonnées bancaires ne sont pas à jour, vous pouvez payer par chèque, espèces ou carte bleue seulement si le montant est inférieur à 300 euros. Dans ce cas, il faudra se rendre chez un buraliste partenaire de la Direction générale des finances publiques. Enfin, pour les contribuables soumis à la taxe foncière, vous avez jusqu’au 30 septembre pour choisir le prélèvement à l’échéance de vos taxes foncières. Votre compte sera ainsi prélevé 10 jours après chaque date limite de paiement.En octobre arrive le paiement de la taxe foncière, pour les particuliers concernés. Vous avez jusqu’au 30 septembre pour choisir le prélèvement à l’échéance. Votre compte sera ainsi prélevé 10 jours après chaque date limite de paiement. Pour ceux qui ont choisi le paiement en ligne, vous avez jusqu’au 20 octobre à minuit. Le prélèvement sur votre compte bancaire se fera le 25 octobre. Pour les autres, refusant un moyen de paiement dématérialisé (paiement en ligne, prélèvement à l’échéance ou mensuel), la date butoir est le 15 octobre. Enfin, une autre date à retenir pour ce mois : le 31 octobre, dernier délai pour choisir le prélèvement à l’échéance pour les personnes concernées par la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public : le compte sera ainsi prélevé 10 jours après chaque date limite de paiement.Vous avez jusqu'au 31 octobre, pour choisir le prélèvement à l’échéance. Pour ceux qui n’utilisent pas le prélèvement à l’échéance ou le paiement en ligne, la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public devront être réglées avant le 15 novembre, en espèce ou en carte bleue, pour des montants inférieurs à 300 euros. Les ménages payant de manière dématérialisée (prélèvement automatique ou sur internet) auront jusqu’au 20 novembre minuit pour le faire, et le prélèvement s’opèrera à partir du 25 novembre.En décembre, les particuliers ayant des logements vacants et ne payant pas leur taxe en ligne ont jusqu’au 15 décembre pour se mettre en règle. Puis, le paiement sur internet pourra se faire jusqu’au 20 décembre, minuit, tandis que le prélèvement sera effectué à compter du 27 décembre. Il en va de même pour le paiement de la taxe d’habitation et la redevance TV pour les résidences secondaires et certaines résidences principales.