Immorente : acquisition à +6,5% en plein Paris QCA

Une acquisition en plein coeur du quartier central des affaires parisien.

Sofidy a le plaisir d'annoncer sa nouvelle acquisition : un actif constitué de trois plateaux de bureaux détenus en coproriété en plein coeur du quartier central des affaires parisien (QCA)

Cette acquisition menée pour le compte des épargnants de la SCPI Immorente met en lumière le savoir-faire de Sofidy dans la sélection des meilleurs actifs immobilier au bénéfice de ses épargnants.

L'acquisition a été réalisée au prix de 15 M€ net vendeur (soit environ 8 600 € par m² hors parkings), et partiellement financée par une dette d'acquisition à hauteur de 50 % (taux inférieur à 4% et amortissable sur 10 ans) permettant d'améliorer la rentabilité de l'actif pour IMMORENTE. Le taux de rendement initial « acte en main » de cette opération (post-relocation des parkings) s'établit à 6,5%*.

Cette acquisition au cœur de Paris quartier central des affaires illustre la capacité de Sofidy à réaliser dans un nouvel environnement immobilier des opérations immobilières relutives pour la performance de ses SCPI tout en maintenant la qualité des emplacements.

L'acquéreur était conseillé par l'étude Notaires du Louvre (Charles Massuelle et Léandre Alix) et par Arkimmo (Laurent Serbanne). Cette transaction a été réalisée par les équipes de Catella dans le cadre d'un mandat co-exclusif avec JLL.

* Ce pourcentage exprime le rapport entre les loyers perçus, et le coût d'acquisition de l'actif (frais d'acquisition et droits de mutation inclus). Le rendement AEM (Acte en main) des actifs acquis par la SCPI n'est pas un indicateur fiable des performances futures de la SCPI.

Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques. Ce fonds ne bénéficie d'aucune garantie ou protection de capital et présente notamment un risque d'absence de rendement, un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de durabilité, pouvant toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du fonds. Le détail des risques est décrit dans le Document d'informations clés (DIC) et la note d'information de la SCPI. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs.