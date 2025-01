Immobilier : un pouvoir d′achat en hausse, mais encore loin de ses niveaux de 2019

En moyenne, une mensualité de 1.000 euros permet d′acheter 57 m² soit 6 m² de plus qu′il y a un an. Il y a cinq ans, la capacité d′achat était toutefois de 78 m² selon Meilleurtaux.

La baisse des taux immobiliers a des effets concrets. Aujourd'hui, avec 1.000 euros de mensualité sur 20 ans, un acquéreur peut mettre la main sur 57 m² en moyenne, selon le dernier bilan de pouvoir d'achat immobilier publié par Meilleurtaux.

En un an, la capacité d'achat s'est donc accrue de 6 m², le courtier estimant à 13.000 euros le surplus de financement pouvant être levé grâce au reflux des taux.

19 m² à Paris

Bien sûr, il s'agit là d'une moyenne nationale. Dans les villes où les prix n'ont pas baissé (ou très peu), le gain apparaît relativement modeste. Il n'est par exemple que de 1 m² à Nîmes (72 m²), de 3m² à Angers (54 m²) et de 2m ² à Paris (19 m²) ou à Nice (33 m²).

À l'inverse, le levier a été beaucoup plus fort dans les agglomérations qui ont cumulé baisse des taux et baisse des prix. Les acquéreurs grenoblois ont ainsi vu leur capacité d'achat passer de 55 à 65 m², tandis que les Manceaux ont gagné 11 m² en un an à 90 m².