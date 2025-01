Immobilier : où acheter pour trouver facilement des locataires ?

Le site LocService vient de donner un classement des villes dans lesquelles le marché locatif est le plus tendu et donc le plus favorable aux propriétaires. Un paramètre à intégrer dans un projet.

En évaluant un projet locatif, nombre d'investisseurs se focalisent sur le rendement locatif. Ce critère est évidemment déterminant dans la mesure où il est un pivot de la rentabilité globale du projet et conditionne notamment la capacité à rembourser un financement. Pour autant, il est loin d'être le seul critère d'analyse à retenir. La facilité à louer le bien en est un autre que certains propriétaires négligent parfois un peu trop.

Le prix de la vacance

Un simple exemple suffit à l'illustrer. Un bien acheté 100.000 euros et loué pour 500 euros par mois (soit 6.000 euros par an) génère un rendement de 6%. Toutefois, si ce bien subit deux mois de vacance dans l'année en raison de difficultés à la relocation ou d'une forte rotation, le revenu annuel va chuter de 16,7% (à 5.000 euros) faisant perdre un point au rendement, à 5%.

La facilité à louer un bien est évidemment un paramètre qui peut être difficile à évaluer de manière objective. Il dépend tout d'abord de l'état et de l'attractivité générale du bi