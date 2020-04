Immobilier : où acheter à Strasbourg en 2020 et pour quel prix ?

Dans une dynamique positive avant la crise, le marché strasbourgeois devrait rebondir. (© Ville de Strasbourg)

Lors de nos précédentes enquêtes, Strasbourg était l'élève sage de la classe : une hausse des prix raisonnable, une demande constante. Les choses ont changé. Le marché immobilier s'est tendu, dans la ville la plus européenne de France.

Le centre, de plus en plus cher

Dans les jolies rues bordées d'immeubles à colombages du centre de Strasbourg, les prix se sont emballés. Avant la crise sanitaire, il fallait compter un minimum de 4.500 euros le mètre carré pour espérer devenir propriétaire.

Même à ce prix, les agents immobiliers voient des offres fermes se conclure très rapidement. Dans les quartiers chics et familiaux de Neustadt et des Contades, «les prix étaient au plus haut en février, constate Danièle Elkaïm, gérante de l'agence Nessimmo. Les grandes surfaces prédominent et, depuis quelques mois, les trois et quatre-pièces s'arrachent».

Un budget de 3.000 à 5 000 euros le mètre carré est à prévoir, hors travaux. Bonne nouvelle, il y a encore des biens à rénover. Plus au nord, le quartier de la Robertsau, desservi par le tramway et des pistes cyclables, est recherché par les familles, car on y trouve des maisons avec jardin.

Une construction des années 1960 de 180 m2 avec un grand jardin entièrement refaite vient d'être vendue 700.000 euros.

Neudorf : les biens partent vite

Le plus grand quartier de Strasbourg se caractérise par une large variété de biens, maisons et appartements de toutes les époques, de quoi satisfaire tous les goûts et tous les budgets. La moyenne se situe à 3.024 euros le mètre carré pour les appartements à Neudorf selon