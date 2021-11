Immobilier locatif : comment fonctionne le déficit foncier ?

Les revenus issus de la location d'un bien immobilier (non meublé) sont soumis à l'impôt sur le revenu. (Crédit photo: Fotolia)

Si vous louez un bien immobilier, on parle de déficit foncier lorsque les charges sont supérieures aux revenus locatifs. Comment fonctionne le déficit foncier et quels sont ses avantages ?

La fiscalité des revenus fonciers

Les revenus issus de la location d'un bien immobilier (non meublé) sont soumis à l'impôt sur le revenu. Deux régimes d'imposition sont alors possibles : le régime micro-foncier ou le régime réel.

Si vos revenus locatifs sont inférieurs à 15.000 euros par an, vous pouvez opter pour le régime micro-foncier : dans un souci de simplification, les charges sont évaluées forfaitairement à 30 % des revenus bruts et seulement 70 % des revenus locatifs bruts sont soumis à l'impôt sur le revenu. Ce régime est donc intéressant si les charges réelles déductibles sont inférieures à 30 % des revenus fonciers.

Si vos revenus fonciers sont supérieurs à 15.000 euros par an, vous devez opter pour le régime réel. Dans ce cas, les revenus fonciers sont soumis à l'impôt sur le revenu après déduction des charges réelles. Les charges déductibles sont celles liées à l'exploitation du bien immobilier (frais d'agences, primes d'assurances, charges de copropriété, taxe foncière), aux intérêts d'emprunts et aux travaux de réparation, d'entretien et d'amélioration. Si vous avez des charges importantes ou si vous prévoyez d'effectuer des travaux, ce régime est particulièrement intéressant. Si vous optez pour ce régime, ce choix vous engage pour une durée de 3 ans et s'applique à l'ensemble des revenus fonciers de votre foyer fiscal.

Le déficit foncier : lorsque les charges déductibles sont supérieures aux revenus fonciers

Lorsque les charges déductibles sont supérieures aux revenus fonciers, on parle alors de déficit foncier. Pour calculer le déficit foncier, il faut tout d'abord soustraire des revenus locatifs les charges liées aux intérêts d'emprunt. Si le résultat est négatif, alors le déficit obtenu est déductible de vos revenus fonciers pendant les 10 années suivantes. Si le résultat est positif, on retire alors au montant obtenu la somme des charges d'exploitation et des charges liées aux travaux. Si le résultat est négatif, le déficit est déductible de votre revenu global (salaires, etc) les années suivantes, dans la limite de 10.700 euros par an.

Les SCPI déficit foncier

Pour profiter des avantages du déficit foncier, il n'est pas forcément nécessaire d'être propriétaire d'un bien immobilier en direct. Il est également possible d'acquérir des parts de SCPI « déficit foncier ». Ce type de SCPI investit dans des biens immobiliers à rénover et entreprend les travaux. Vous déduisez de vos revenus fonciers votre quote-part des charges de travaux. Une fois les immeubles rénovés, la SCPI les met en location et vous reverse les loyers. Ces SCPI sont particulièrement intéressantes pour les personnes fortement imposées et/ou qui perçoivent des revenus fonciers.