Immobilier: les revenus d'Altarea Cogedim bondissent de 30% au 3T, le logement en pointe

Les revenus du promoteur immobilier Altarea Cogedim ont bondi de près d'un tiers au troisième trimestre, signant une excellente performance dans le logement, a-t-il annoncé jeudi, confirmant sa prévision de résultats en hausse sur toute l'année.

Entre juillet et septembre, Altarea Cogedim, troisième promoteur français après Nexity et la filiale dédiée de Bouygues, a réalisé un chiffre d'affaires de 620,4 millions d'euros, soit une hausse de 30% par rapport à la même époque de l'an dernier.

Le groupe bénéficie avant tout d'un bond des revenus dans son activité principale, le logement: il lui apporte près de 100 millions d'euros de plus qu'un an plus tôt, même si ses performances sont également bonnes dans les bureaux et les commerces.

La dynamique du logement est partie pour durer puisque, depuis le début de l'année, Altarea Cogedim a nettement fait progresser ses réservations, par contraste avec certains concurrents qui pâtissent des difficultés de la promotion dans un contexte général de déclin de la construction de logements.

Depuis le début de l'année, le montant global de ces réservations - indicateur du chiffre d'affaires à venir - s'inscrit en hausse de 12%, même si ce chiffre témoigne d'un ralentissement sur le seul troisième trimestre.

Surtout, le groupe a nettement fait progresser le prix moyen (+7%) qu'il tire d'un logement.

Cette progression "est due principalement aux très bonnes campagnes de commercialisation des grands projets mixtes du Grand Paris", explique Altarea Cogedim.

Depuis plusieurs années, la stratégie met particulièrement l'accent sur le développement de ces projets "mixtes" qui visent à aménager des quartiers entiers: logements, bureaux et commerces.

Parallèlement à ces chiffres, Altarea Cogedim a confirmé ses prévisions: il prévoit une hausse de son bénéfice récurrent - indicateur le plus représentatif de sa rentabilité - cette année, entre 17,5 et 17,7 euros par action, contre 17,3 euros l'an dernier.

