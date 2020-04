Immobilier: les revenus 1T de Covivio baissent, les hôtels plombés par le coronavirus

Le groupe immobilier français Covivio a subi une baisse de ses revenus au premier trimestre, la crise du coronavirus affectant particulièrement les loyers qu'il tire de ses hôtels.

Entre janvier et mars, Covivio a engrangé 158 millions d'euros de revenus, soit une baisse de 4,8% par rapport à un an plus tôt. Néanmoins, ce recul est dû à des cessions, qui l'ont privé de loyers, et sans les prendre en compte, les revenus stagnent.

Le groupe, qui détient dans plusieurs pays européens des bâtiments variés comme des bureaux et des logements, a surtout vu ses revenus s'effondrer dans ses hôtels, à la suite de la crise du coronavirus: ils y chutent de 10% à périmètre constant.

La crise sanitaire est catastrophique pour le secteur du tourisme: de multiples pays ont fermé leurs frontières et des mesures de strict confinement ont été mises en place à travers l'Europe depuis mars.

Le groupe sauve, pour l'heure, la situation dans ses bureaux et logements, où il observe une petite hausse de ses revenus à périmètre constant (+2,3%).

En ce qui concerne l'avenir, il confirme qu'il devra revoir ses objectifs, ce qu'il avait déjà annoncé mi-mars, mais attend ses résultats semestriels, en juillet, pour donner des détails.

Il confirme aussi qu'il compte toujours acquérir l'ensemble de Godewind, un spécialiste des bureaux allemands, dont il détient pour l'heure environ 60% après avoir lancé cette opération en début d'année.

