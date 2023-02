Immobilier: les réservations dans le neuf ont chuté en 2022

Les réservations de logements neufs auprès des promoteurs immobiliers ont dégringolé en 2022, selon les statistiques provisoires du ministère de la Transition écologique publiées vendredi.

En 2022, les particuliers ont réservé quelque 110.000 logements auprès des promoteurs. Soit 15% de moins qu'en 2021, quand ils en avaient réservé plus de 130.000.

Plus inquiétant, la baisse des réservations s'est accentuée de trimestre en trimestre. Entre octobre et décembre 2022, quelque 22.500 logements ont été réservés par les particuliers, soit à peine plus que pendant le confinement du printemps 2020.

Signe que la panne vient plutôt des acquéreurs que des promoteurs, les mises en vente s'infléchissent moins vite, avec quelques 110.000 logements mis sur le marché dans l'année, soit une baisse de "seulement" 6%.

La hausse rapide des taux d'intérêt, conjuguée à la réglementation sur le taux d'usure qui interdit aux banques de prêter au-delà d'un certain taux, a pu y contribuer, certains acquéreurs ayant dû renoncer à leur projet faute d'accès au crédit.

Au quatrième trimestre 2022, le nombre d'annulations de réservations a ainsi grimpé de 15,8% par rapport à 2021.

Les chiffres des ventes en bloc, c'est-à-dire des ventes d'un immeuble entier à un même acheteur, sont tout aussi mauvais, avec moins de 40.000 logements réservés dans l'année, soit une baisse de 20%.

En cause, la baisse des réservations par les bailleurs sociaux, dont les capacités financières ont été affectées par la flambée des prix de l'énergie et surtout par la hausse des taux d'intérêt, qui a alourdi leur dette.

La chute des ventes en bloc est particulièrement marquée dans les zones les plus tendues, où le logement manque le plus.