Immobilier : Les prix des logements en nette hausse à Marseille

Les prix des logements ont progressé de 6,5 % en un an à Marseille, selon les chiffres du baromètre LPI-SeLoger. Dans le détail, un quart des arrondissements a enregistré une hausse au-delà de 12 % et un seul arrondissement a vu les prix baisser.

L'immobilier à Marseille prend un coup de chaud. Le prix moyen au mètre carré des logements a augmenté de 6,5 % en un an, selon le baromètre LPI-SeLoger. Ainsi, il atteint 3 291 euros du m² dans l'ancien. Le secteur est en nette progression : cinq années plus tôt, le prix moyen avoisinait 2 750 euros du m² dans un marché alors en perte de vitesse.

Si cette hausse est quasi généralisée dans toute la ville, quatre arrondissements affichent une généreuse progression. Les prix sont en hausse de 12,6 % dans le 1er arrondissement, de 13,4 % dans le 3e et de 13,9 % dans le 7e. Mais c'est le 14e arrondissement qui est le plus concerné par le phénomène avec une augmentation des prix immobiliers de 25 % sur l'année.

Un seul arrondissement en baisse

Dans les autres arrondissements, les hausses sont plus mesurées comme dans les 11e, 12e et 13e arrondissements. Cinq arrondissements (2e, 4e, 8e, 9e et 10e) affichent, eux, une hausse comprise entre 1 et 5 %. En revanche, un seul secteur voit les prix dégringoler : il s'agit du 15e avec une chute de 14 % sur un an.

Par ailleurs, le prix moyen d'un bien s'affiche, hors frais de notaire et d'agence, à 288 086 euros. La marge de négociation pour un appartement, elle, ne dépasse pas 3,8 %. Afin d'accroître « leurs chances de signer les compromis de vente des logements qu'ils convoitent », les acheteurs renoncent à « leur pouvoir de négociation », explique Michel Mouillart, porte-parole du baromètre LPI-SeLoger.