Immobilier: les prix dans l'ancien freinent au deuxième trimestre, +0,5% sur un an

Les prix de l'immobilier ancien ont nettement ralenti leur hausse au deuxième trimestre, selon l'indice Notaires-Insee de référence publié jeudi, avec une hausse de 0,5% sur un an.

La hausse des prix, continue depuis fin 2015, marque un net coup de frein depuis la mi-2022.

De 6,8% au deuxième trimestre 2022, elle a reculé à 6,4%, 4,6% et 2,7% et désormais 0,5%, essentiellement à cause de la flambée des taux d'intérêt qui ont renchéri le coût des crédits.

Le nombre de transactions, indicateur de l'activité du marché et qui avait atteint un record absolu en 2021, continue de refluer rapidement.

Pour l'ensemble de la France hors Mayotte, il s'est établi à 1 million, un chiffre toujours supérieur à la moyenne historique, relève l'institut de la statistique.

Au deuxième trimestre, la hausse a uniquement été portée par les maisons, dont le prix a progressé de 0,9% sur un an, tandis que celui des appartements n'a pas bougé.

En Ile-de-France, région la plus tendue, les prix baissent désormais rapidement, avec un recul de 3,1% sur un an, tandis qu'ils ont continué d'augmenter dans le reste de l'Hexagone (+1,8%).

Les données des notaires, basées sur les ventes définitivement conclues, ont quelques mois de retard sur les tendances relevées par les professionnels de l'immobilier, mais elles sont plus exhaustives.