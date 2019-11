Immobilier : les prix dans l'ancien continuent à grimper, nouveau record de transactions

Annoncée au trimestre précédent, le passage des 10.000 euros le mètre carré se confirme à Paris.

Une agence immobilière à Toulouse, le 15 mars 2018. ( AFP / PASCAL PAVANI )

Le marché ne semble pas vouloir montrer de signes d'apaisement. Alors qu'un nouveau record de transactions a été battu, les prix des logements anciens ont poursuivi leur hausse au troisième trimestre en France, ont annoncé jeudi 28 novembre les notaires et l'Insee.

Entre juillet et octobre, les prix de l'ancien, qui progressent régulièrement depuis plusieurs années, ont augmenté de 3,2% par rapport à un an plus tôt, selon cet indice établi de concert par les notaires et l'institut de statistiques. C'était un trimestre "dynamique et confiant dans la pierre" , a commenté le notaire Thierry Delesalle lors d'une conférence de presse.

10.800 EUROS LE M2 À PARIS

À ce rythme, le marché garde la même dynamique que lors des précédents trimestres. Il s'oriente vers une nouvelle année de hausse des prix, qui ont déjà progressé les trois ans précédents.

Une situation reste emblématique: celle de Paris. Annoncé trois mois plus tôt, le passage des 10.000 euros le mètre carré se confirme : selon les seules données des notaires, il s'est établi à 10.080 euros au troisième trimestre (+6,1%) et devrait encore augmenter d'ici à la fin de l'année.

Mais la capitale est, à certains titres, dans une situation particulière: face à une offre de logements qui se tarit, le nombre de transactions y stagne d'une année sur l'autre alors qu'il ne cesse de progresser au niveau national.

En France, le nombre de transactions s'est établi à 1.059.000 sur l'année écoulée à fin octobre. C'est un niveau jamais vu et la confirmation qu'il s'installe au-dessus du seuil du million, franchi un an plus tôt.