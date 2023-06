Immobilier: les permis de construire continuent à chuter en mai

Les permis de construire des logements ont poursuivi leur dégringolade en mai, avec 418.800 autorisations cumulées sur 12 mois, selon les statistiques dévoilées mercredi par le ministère de la Transition écologique.

C'est 9% de moins que fin avril, et 18% de moins que pendant les 12 mois précédents, entre juin 2021 et mai 2022.

Une chute largement due à un effet de calendrier en 2022. Cette année-là, les permis avaient grimpé en flèche entre janvier et août, jusqu'à des niveaux record, avant de redescendre.

En cause, la validation début 2022 de nombreuses demandes déposées fin 2021, juste avant l'entrée en vigueur d'une réglementation environnementale plus stricte sur la construction neuve (RE2020) ; et un afflux d'autorisations délivrées en août, dernier mois pour bénéficier d'une aide à la relance de la construction.

Depuis, le nombre de permis délivrés s'est stabilisé à un peu plus de 30.000 par mois, un niveau inférieur d'environ 20% à son rythme d'avant la crise sanitaire (autour de 40.000).

La baisse des autorisations concerne à la fois les maisons individuelles isolées (-34% sur 12 mois), les lotissements (-23%) et les immeubles (-10%). Seules les résidences progressent (+4%).

Le nombre de mises en chantier, qui suit traditionnellement celui des permis de construire, recule également avec 343.600 chantiers commencés sur 12 mois, selon les estimations du ministère.

C'est 1% de moins qu'en avril, et 11% de moins que pendant les 12 mois précédents.