Immobilier : Les loyers des grands appartements baissent en France

Les loyers des logements de plus de trois pièces sont en baisse, même dans certaines métropoles attractives, selon SeLoger. Le phénomène s'explique notamment par un attrait de plus en plus fort pour les petits appartements, faisant diminuer le prix des grandes surfaces.

Des spécialistes de l'intelligence artificielle du groupe SeLoger ont élaboré le portrait type du bien immobilier français : 57 mètres carrés, loué en 70 jours pour 723 euros par mois, charges comprises. Pour arriver à ce résultat, plus 800 000 annonces publiées sur le site immobilier sont analysées en temps réel, rapporte Le Journal du dimanche.

Selon les observations de ces experts, le prix moyen des loyers est ainsi en augmentation de 2,5 % en un an. C'est à Paris, Nice et Aix-en-Provence que les locations sont en moyenne les plus chères. Toutefois, les grandes surfaces (trois pièces et plus) ne sont pas forcément touchées par cette hausse. Dans de nombreuses agglomérations, c'est même le contraire.

Un marché orienté vers les petites surfaces

A Saint-Etienne par exemple, la baisse du prix des loyers s'applique à toutes les surfaces. Mais à Marseille, Rennes ou Aix-en-Provence, des villes étudiantes et attractives en termes d'investissement et de rentabilité locatifs, cette règle est bousculée. Le marché s'oriente sur les petites surfaces, les grandes sont délaissées et le montant de leurs loyers s'effrite.

Ce phénomène trouve aussi son origine dans la politique de construction du neuf. Celle-ci est parfois en rupture avec la demande. Dans des villes comme Issy-les-Moulineaux, Vanves ou Malakoff, on observe une forte activité de promotion immobilière sur de grands appartements neufs, explique Le JDD. Mais la demande s'oriente davantage sur des petites surfaces pour de l'investissement locatif.

Un phénomène important dans l'Ouest

Le décalage observé en Ile-de-France est encore plus flagrant dans les villes les plus attractives de l'ouest du pays. « À Rennes, où le prix des loyers au mètre carré s'est envolé en un an, les trois pièces enregistrent une baisse de près de 10 % », explique Florent Guiocheau, responsable data du groupe SeLoger.

Selon lui, « la demande est donc portée par les étudiants et les jeunes actifs, preuve de l'attractivité de la ville ». Le phénomène est identique dans les autres métropoles de l'ouest, comme Nantes et Angers.