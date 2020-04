Immobilier: les délais pour acheter un logement ont-ils été allongés ou pas?

L'ordonnance publiée le 25 mars a jeté le trouble parmi les futurs acheteurs immobiliers. Le gouvernement a rectifié le tir cette semaine.

Fin mars, le gouvernement a publié une ordonnance suspendant les délais d'instruction. Ce qui a provoqué la colère des professionnels du bâtiment qui redoutent une crise du logement. Et jeté un flou sur le marché immobilier: les délais de rétractation sont-ils également concernés? «Après plus d'un mois de blocage, ce vide juridique est enfin comblé», déclare Éric Allouche, directeur exécutif du réseau ERA.

Cette semaine, l'exécutif a non seulement rectifié le tir en faveur du BTP et des promoteurs mais a en effet affirmé que «les délais de rétractation ou de réflexion ne sont pas suspendus » et restent donc inchangés. Cette disposition permet ainsi de ne pas bloquer la signature des ventes et de permettre aux acquéreurs de concrétiser leur projet immobilier. «Il n'était pas cohérent de reporter ces délais alors que la crise sanitaire n'empêche pas de réfléchir et de s'exprimer», souligne Éric Allouche.

Concrètement, l'acquéreur d'un bien immobilier bénéficie toujours d'un délai de rétractation (ou de réflexion) de dix jours, à partir de la signature la promesse de vente. Le mandant (acheteur ou vendeur) ayant conclu un mandat (de vente ou de location) auprès d'un agent immobilier a la possibilité de se rétracter dans un délai de 14 jours à partir de la signature du mandat.

Un agent immobilier a 21 jours pour restituer l'acompte versé à l'acquéreur qui s'est rétracté. Enfin, en ce qui concerne le crédit immobilier, l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de 10 jours avant de pouvoir accepter une offre de prêt.