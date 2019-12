Immobilier: les banques ont multiplié les prêts de 25 ans depuis 5 ans

INFOGRAPHIE - Les prêts de plus de 25 ans, que les autorités recommandent de supprimer, sont quasi-inexistants, selon les courtiers.

Les emprunts immobiliers sur plus de 25 ans, c'est fini! C'est la recommandation du Haut conseil à la stabilité financière (HCSF) présidée par Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des finances, à l'intention des banques.

Dans une note d'analyse, l'autorité financière «réaffirme son attachement au modèle de financement du logement prévalant en France, qui repose sur des crédits à taux fixe, pour des maturités (durées, NDLR) raisonnables, octroyés sur la base d'une analyse de la capacité de remboursement des ménages emprunteurs». Sous-entendu, prêter sur plus de 25 ans n'est pas raisonnable. Ce à quoi les banques répondent qu'elles pratiquent le «crédit responsable». «Nous prêtons selon des capacités de remboursement raisonnables et dans un souci de protection de leurs clients», assure la Fédération bancaire française.

Mais qu'en est-il dans la réalité? Le nombre d'emprunts sur plus de 25 ans a-t-il vraiment atteint des niveaux inconsidérés? La part des prêts à l'accession à la propriété de 25 à 30 ans a en effet quasi triplé depuis 2014, passant de 14,4% à 39,7% de la production totale de crédits immobiliers, selon l'Observatoire Crédit Logement/CSA.

Mais, depuis le début de l'année, elle a ralenti sa progression, entamant même un très léger recul depuis le troisième trimestre 2019 (voir ci-dessous). «Les prêts sur 25 ans représentent environ 40% de la totalité de nos dossiers contre 0,2% pour les prêts sur 30 ans. Nous n'avons pas de dossiers entre 25 et 30 ans», précise Maël Bernier, de Meilleurtaux, courtier en crédit immobilier. À l'inverse, la part des emprunts sur 15 à 20 ans a quasiment été divisée par deux: de 33,3% en 2014 à 18,9% aujourd'hui.

Chez Vousfinancer, autre acteur du courtage en immobilier, les prêts sur 30 ans représentent moins de 5% des crédits accordés. «Les prêts sur 30 ans ont à nouveau été proposés dans certaines banques en début d'année et étaient essentiellement réservés aux primo-accédants de moins de 35 ans, reconnaît Sandrine Allonier. Mais aujourd'hui, ils sont moins attractifs en raison de l'important écart de taux existant avec les prêts sur 25 ans».

Quoi qu'il en soit, une statistique est à prendre en considération: depuis six ans, la durée des crédits immobiliers a grimpé de 29 mois, soit presque 2 ans et demi, passant de 16,6 ans à 19,1 mois. Du jamais vu! «Allonger la durée des prêts est aujourd'hui moins risqué qu'auparavant car, à ce niveau de taux aussi bas, l'amortissement du crédit est beaucoup plus rapide qu'avant, explique Sandrine Allonier. Cet allongement permet de rembourser une mensualité moins élevée et d'avoir un endettement plus faible». Et pourtant, malgré la faiblesse des taux d'emprunt qui devrait faciliter les renégociations, «l'indicateur de solvabilité de la demande (donc des emprunteurs) ne parvient pas à se redresser», note le Crédit Logement.