Immobilier: les actes de vente peuvent désormais être signés à distance

Le ministère de la Justice vient de publier un décret visant à accélérer la numérisation des actes de vente pour fluidifier un marché à l'arrêt.

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel: tous les actes notariés peuvent désormais être signés à distance. Un décret, validé par le ministère de la Justice et le Conseil d'État et publié ce samedi au Journal officiel, l'autorise. C'est notamment le cas des ventes immobilières. Il y avait urgence. Un bras de fer s'était ainsi engagé entre les notaires et le président de la Fédération nationale de l'immobilier qui leur reprochait de refuser d'authentifier les actes de vente, freinant ainsi l'activité du marché immobilier.

Avec ce décret, le gouvernement souhaite ainsi accélérer la numérisation des actes authentiques afin de fluidifier un marché immobilier actuellement à l'arrêt. Certes, le nombre de postes en télétravail a décuplé en 10 jours, avoisinant les 30.000 postes dans le notariat, soit près de 70% des postes éligibles.

Mais à l'heure actuelle, à peine plus de 40% des offices nationaux sont équipés d'installations de visioconférence dont la mise en place a débuté il y a seulement 18 mois, selon le Conseil supérieur du notariat (CSN). «La publication du décret permettant la comparution à distance en garantissant les impératifs de sécurité dans la création de l'acte authentique, est un moment important qui va faciliter les modes d'exercice du notariat dans le contexte actuel», réagit son président Jean-François Humbert qui «veillera à ce qu'aucun #notaire ne soit privé d'équipement de visioconférence pour des motifs de capacité financière».

Ce décret va notamment profiter au secteur du logement neuf dont les ventes, notamment en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement), qui exige d'autant plus la mise en place d'un système de visioconférence qu'elles sont réalisées sur plan.

Reste à convaincre les notaires qui ne sont pas pourvus de système de visioconférence de son efficacité. Ce dispositif ne semble pas convaincre l'ensemble de la profession. Certains s'interrogent notamment sur les mécanismes de sécurité. «Ce qui justifie l'authenticité d'un acte c'est avant tout la sécurité juridique. Or, la comparution à distance ne peut que l'affaiblir par rapport à la comparution physique devant notaire», affirme Thomas de Ricaud, notaire girondin. «L'authenticité découle du travail d'explication et d'échange avec les clients pour les éclairer, de l'expression du consentement, et de la signature du seul notaire, officier public impartial tenu au secret et à une déontologie stricte», rétorque Jean-François Humbert.

Le CSN rappelle également que «la régularisation des actes de vente est fortement ralentie» du fait du confinement. Une fois l'acte signé, le plus dur n'est pas forcément fait. Reste notamment les questions de remise des clés ou encore de déménagements pour lesquels les autorisations sont très rares. À charge pour les particuliers de faire preuve d'imagination.