Immobilier : « Les acheteurs vont reprendre la main »

Président du groupe Sotheby's International Realty, en France et à Monaco (54 agences, 550 collaborateurs), Alexander Kraft pronostique un plafonnement, voire une légère baisse des prix de vente des meilleurs biens immobiliers.

Le Point : Comment maintenez-vous votre activité dans un tel contexte épidémique ?

Alexander Kraft : Avec l'entrée en vigueur du confinement de la population en France, toutes nos agences ont fermé leurs portes au public du jour au lendemain. Depuis, elles ont su s'adapter à l'adversité en exerçant leur métier d'une autre façon, en mode totalement virtuel, hormis quelques personnels administratifs mis en chômage partiel. Afin de répondre à l'intérêt continu des acheteurs, l'activité commerciale se fait désormais à distance, par télétravail. Les visites de biens physiques sont ainsi remplacées par des échanges vocaux et numériques. Nous utilisons beaucoup les textos (SMS) envoyés sur les smartphones de nos clients. En un seul clic, ils accèdent à une fiche détaillant les caractéristiques du bien à vendre, agrémentée d'une vidéo de présentation d'une durée comprise entre trois et cinq minutes. Ce type de brochure numérique interactive n'a pas attendu la crise sanitaire pour prouver son intérêt, mais force est de constater qu'elle s'est généralisée et remporte un franc succès. En effet, les candidats se montrent très réactifs, même s'ils devront

... Lire la suite sur LePoint.fr