Immobilier: le québécois Ivanhoé Cambridge investit en France

Ivanhoé Cambridge, filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec son équivalent français, CDC Habitat, pour investir 500 millions d'euros dans l'immobilier en France.

"Ce partenariat de long terme vise à développer un portefeuille de logements performants au plan environnemental, adaptés aux évolutions sociodémographiques et situés en France métropolitaine dans les zones les plus tendues, majoritairement dans les grandes métropoles françaises, le littoral méditerranéen et les zones frontalières", précise Ivanhoé Cambridge dans un communiqué.

Les investissements, étalés sur 15 ans, financeront des opérations de promotion classique, mais aussi des projets de transformation en logements de bureaux, hôtels ou entrepôts.

"La stratégie du partenariat est de viser principalement ce type d'opérations innovantes et responsables via l'acquisition d'actifs à transformer et de foncier de grande taille : des friches, des terrains à usage d'activités destinés à muter vers des quartiers à dominante résidentielle après démolition de l'existant et dépollution le cas échéant, des immeubles de bureaux à reconvertir en logements", a précisé à l'AFP Nathalie Caillard, présidente d'Ampère Gestion, la filiale de gestion de portefeuille de CDC Habitat.

Ivanhoé Cambridge apportera 300 millions d'euros de fonds propres au partenariat, dont l'objectif est de produire entre 1.500 et 2.000 logements neufs, a précisé CDC Habitat.

La filiale de la Caisse des dépôts et consignations est un mastodonte du logement social, qui héberge plus de 500.000 ménages en France.