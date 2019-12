Immobilier : le prêt à taux zéro sauvé dans les zones rurales

Bonne nouvelle pour les primo-accédants : le prêt à taux zéro dans le neuf a obtenu un sursis sur tout le territoire. Le gouvernement voulait pourtant concentrer le dispositif dans les grandes agglomérations. Il avait prévu de le supprimer à la fin de cette année dans les zones B2 et C « dites détendues », là où la pression immobilière est la moins forte. Mais grâce au soutien des parlementaires, il a été prolongé en 2020.L'Assemblée nationale a adopté le 19 décembre en lecture définitive le projet de loi de finances 2020 entérinant ainsi l'article 50 bis qui maintient le PTZ dans les zones périurbaines et rurales et dans des villes comme Saint-Etienne (Loire) ou encore Brest (Finistère). « Nous sommes très satisfaits de cette décision de reconduire l'un des derniers dispositifs d'aide à l'accession à la propriété, qui en outre, contribue à soutenir le secteur de la construction, déjà impacté par la revue à la baisse du dispositif en 2018 », souligne Jérôme Robin, directeur général du réseau de courtiers en crédits immobiliers Vousfinancer, dans un communiqué.Des conditions strictesCe dispositif permet de bénéficier d'un prêt sans intérêt ni frais de dossier pour un achat sur plan (en VEFA) ou l'achat d'un logement neuf terminé mais jamais habité. Le montant du PTZ varie selon la ville. Dans les zones détendues, il est plafonné à 20 % du coût de l'acquisition contre 40 % dans les zones les plus tendues (A, A bis, B1) où la demande est supérieure à l'offre.Autre condition : : le coût total de l'opération pris en compte pour le PTZ est plafonné (par exemple, pour deux occupants, de 140 000 € en zone C à 210 000 euros en zones A bis et A). Pour en bénéficier, il faut aussi respecter des plafonds de ressources annuels : de 24 000 euros en zone C pour une personne seuleà 118 400 euros pour un ménage de plus de 8 membres en zone A bis et A.De plus, vous ne devez pas avoir été ...