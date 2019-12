Immobilier : Le dispositif Denormandie va bénéficier de trois améliorations

Trois grands changements ont été apportés au dispositif fiscal Denormandie. Un amendement au projet de loi de finances a en effet allongé d'un an la validité de ce crédit d'impôt accordé aux acheteurs immobiliers effectuant d'importantes rénovations. Le type de travaux pris en compte et les quartiers des villes éligibles ont eux aussi été modifiés.

Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit des modifications des modalités d'application du dispositif Denormandie. Les changements apportés à ce crédit d'impôt accordé à des acheteurs de biens immobiliers dans des conditions bien précises rendront cette aide fiscale accessible à davantage de contribuables. Elle concernait jusqu'ici les acquéreurs d'un logement ancien au centre d'une des 245 communes éligibles et engageant des rénovations dont le montant atteint au moins 25 % de la valeur du bien, rappelle Capital.

Le média économique explique que le premier changement au dispositif Denormandie concerne le calcul du montant des travaux. Là où seules les opérations de rénovation étaient prises en compte auparavant, les contribuables pourront désormais y ajouter le coût d'autres transformations. Comme la création de nouvelles surfaces habitables, l'assainissement ou encore la modernisation.

Un an de plus pour profiter de l'aide

La date de fin du dispositif a elle aussi été modifiée. Initialement applicable jusqu'au 31 décembre 2021, la mesure fiscale sera finalement valable 12 mois de plus. La dernière nouveauté apportée par le projet de loi de finances concerne la notion de centre-ville, qui entrait en jeu pour déterminer la possibilité d'attribution du crédit d'impôt. Peu claire, cette distinction a été abandonnée dans l'amendement concernant le dispositif. L'ensemble du territoire des villes est maintenant éligible.

L'adoption de ces nouveaux critères est jugée satisfaisante par Julien Denormandie lui-même. « Dans sa nouvelle version, les investisseurs pourront encore plus facilement se saisir du dispositif Denormandie dans l'ancien pour acheter et rénover des logements, a commenté le ministre chargé de la Ville et du Logement dans un communiqué relayé par Capital. Notre objectif est de massifier le recours au dispositif afin d'accélérer la rénovation des logements. »