Immobilier : « Le confinement peut inciter à mieux se loger »

Président du groupe Consultants Immobilier, spécialiste des belles pierres de l'Ouest parisien, (14 agences, 75 collaborateurs), Roger Abecassis analyse l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur le marché des quartiers bourgeois de la capitale.

Le Point : Comment exercez-vous votre profession dans ce contexte de crise sanitaire ?

Roger Abecassis : Notre métier, c'est de faire visiter des logements et de les commercialiser. Le 17 mars, nous avons baissé le rideau de chacune de nos 14 agences situées à Paris, Levallois, Neuilly-sur-Seine, et stoppé toute démarche commerciale. La quasi-totalité des effectifs s'est alors retrouvée au chômage technique. Seules quelques ventes bien engagées ont été finalisées en bonne intelligence avec les vendeurs, acheteurs, notaires, et quelques locations se sont conclues, leurs vidéos suffisant à aller au bout de cette démarche. Dans le même temps, un tiers des promesses de vente et des offres d'achat ont été reportées, mais pas complètement annulées. Le 14 avril, au lendemain du discours présidentiel annonçant la date de sortie du confinement, nous avons adressé un e-mail à tous les contacts de notre base de données clients pour leur indiquer la réouverture de nos agences au 11 mai et la reprise des visites de logements. Pour ce faire, nous mettrons en place de nouvelles méthodes de commercialisation respectant les contraintes sanitaires (distanciation

