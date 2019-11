Immobilier: Icade continue à s'étendre dans la santé avec un achat à Nantes

Le groupe immobilier Icade, qui accentue depuis plusieurs années son développement dans les établissements de santé, a annoncé vendredi une nouvelle acquisition, celle des murs d'une clinique nantaise.

"Icade Santé a conclu ce jour, avec le groupe d'hospitalisation privé Vivalto Santé, l'acquisition du groupe Confluent - Nouvelles Cliniques Nantaises - détenant l'hôpital privé du Confluent", a déclaré Icade dans un communiqué.

Icade, dont le capital est dominé par le public avec une participation majoritaire de la Caisse des dépôts, a précisé que l'achat représentait 194 millions d'euros, sans préciser le partage de ce montant avec Vivalto.

Ce dernier, un exploitant de cliniques, récupère l'activité de la clinique tandis qu'Icade détiendra les murs qu'il louera pendant au moins 12 ans à Vivalto.

"Développant près de 58.000 mètres carrés pour 509 lits et places d'hospitalisation et 28 salles d'opérations, l'hôpital privé du Confluent figure parmi les plus importantes cliniques privées", a détaillé Icade.

Jusqu'à maintenant, l'établissement était détenu par 150 médecins exerçant sur place, selon le site de la clinique, "sur le modèle de l'actionnariat médical majoritaire, qui favorise une vision à long terme des projets et des stratégies".

De son côté, Icade est surtout spécialisé dans les bureaux mais a mis les établissements de santé au coeur d'une stratégie annoncée voilà un an. Il a depuis mené de multiples acquisitions en ce sens.

