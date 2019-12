Immobilier: et si les prix commençaient à baisser à Paris en 2020?

Après des années 2018 et 2019 exceptionnelles pour les volumes de vente et les prix, certains observateurs estiment que l'heure est à un rééquilibrage du marché.

L'année écoulée devait être celle de l'atterrissage en douceur des prix et après les gros volumes de ventes de 2018, le marché devait se calmer. Il n'en a rien été et 2019 se présente finalement comme l'année de tous les records. Sur le plan national, les ventes dans l'ancien vont dépasser sensiblement le million d'unités et dans la capitale le tarif moyen s'élève de plus en plus clairement au-dessus des 10.000€/m². Alors que certains arrondissements ont encore connu des hausses annuelles à deux chiffres, la question devient lancinante: jusqu'où cette envolée peut-elle perdurer?

À en croire le réseau immobilier en ligne à commission réduite Proprioo, 2020 donnerait des signaux de stagnation voire de (très) légères baisses des prix dans certains secteurs de Paris. En partenariat avec la start-up PriceHubble, spécialisée dans le big data et l'intelligence artificielle pour les marchés immobiliers, ils ont analysé 75.000 annonces de ventes dans l'ancien au long de l'année 2019. Les prix au mètre carré affichés ont bondi de 14% en un an dans le 4e arrondissement ou encore de 11% dans le 19e ou de 9% dans le 2e.

Variations saisonnières

Mais lorsque l'on regarde la tendance sur le dernier trimestre, l'histoire est tout autre. L'étude montre ainsi une stagnation dans les 5e, 8e et 16e arrondissements avec des évolutions respectives des prix médians au mètre carré de +0,14%, +0,74% et +0,81%. Parfois même, ce sont des baisses comme dans le 12e arrondissement (-1,63%), le 7e (-1,46%), le 20e (-1,06%), le 10e (-0,76%) ou le 6e (-0,1%). Certes, ces évolutions n'ont pas de valeur statistique forte: les variations saisonnières du marché pouvant être importantes. Et les auteurs de l'étude se gardent de crier au retourenement de tendance immédiat.

Pourtant, selon Henri Pagnon, cofondateur de Proprioo au terme d'une année où son enseigne a eu des échanges approfondis avec près de 2500 acheteurs potentiels, un «rééquilibrage du marché» semble se dessiner. «Un certain nombre d'acheteurs sont au maximum de ce qu'ils peuvent obtenir de leur banque, estime-t-il. Ils commencent à étudier des alternatives à leur achat immobilier: ils envisagent de s'éloigner de la capitale voire de reporter leur projet d'autant que certains s'inquiètent d'une éventuelle bulle.»

Si une remontée rapide des taux d'emprunts ne semble désormais pluss envisageable, leur baisse ne l'est plus non plus. Tout semble indiquer que les banques vont se montrer plus regardantes sur les taux d'endettement comme le réclame le Haut Conseil à la stabilité financière. Et elles le seront sans doute aussi sur l'apport des acheteurs. Cette contrainte de plus en plus forte vis-à-vis des prix réclamés apparaît déjà dans les statistiques de Proprioo: alors qu'avant septembre la marge de négociation des acheteurs était quasi-nulle (0,5%), elle a bondi pour atteindre 3,5% en octobre et s'est maintenue à ce niveau en novembre.

Pas de bulle en vue

«Nous ne croyons pas à une bulle, souligne Henri Pagnon. Le marché est dominé par des utilisateurs, pas des investisseurs mais nous tablons sur une année 2020 moins excessive que par le passé.» De son côté, Robin Rivaton, essayiste et auteur de «La ville pour tous» estime qu'après un quadruplement des prix en 20 ans largement dopé par la baisse des taux et l'allongement des durées d'emprunt, ce coup de pouce du crédit est arrivé à son terme. «Aujourd'hui le seul moteur qui peut encore pousser le marché, c'est une croissance organique liée à l'attrait pour le centre des métropoles», estime-t-il.

Mais selon lui, ce moteur reste puissant car malgré les perspectives du grand Paris, les meilleurs emplois devraient continuer à se concentrer dans les centres-villes tout comme les meilleures écoles et l'évolution des modes de consommation et d'usage pousse, plus que jamais à valoriser la proximité du centre. «Aller travailler à pied est devenu un symbole de statut social», explique-t-il. Une remarque qui prend évidemment tout son sens hors contexte de grèves.