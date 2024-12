Immobilier de luxe : moins de biens en vente mais Paris attire toujours

Même si le nombre de transactions a fortement baissé depuis deux ans, les prix ont plutôt bien résisté selon Coldwell Banker qui y voit un effet JO mais aussi « Emily in Paris ».

Depuis deux ans, le marché de l'immobilier de luxe n'a pas été épargné par les vents contraires. Entre des acheteurs plus sélectifs et des conditions plus difficiles sur le crédit, les volumes de transactions ont baissé de 45% en France selon le dernier baromètre Coldwell Banker .

La capitale n'a pas fait exception à la règle avec des volumes également divisés par deux selon le réseau spécialisé. Toutefois, ce repli est aussi la conséquence d'une offre bien plus limitée.

De 12.600 en 2023, le nombre de biens proposés à la vente est passé à 5.600 cette année (biens d'une valeurs de plus d'un million d'euros).

Les étrangers de retour

Cet effet rareté a eu pour conséquence d'amortir considérablement la baisse des prix. En deux ans, ils n'ont reculé que de 1,7% sur la rive gauche et de 0,1% sur la rive droite, con