Immobilier : dans quelles villes les acheteurs ont-ils négocié les meilleures ristournes en 2019 ?

Les acheteurs d'un bien immobilier ont mieux négocié en 2019 qu'en 2018. Les ristournes ont atteint en moyenne 6,2% du prix de mise en vente pour les maisons, et 4,8% pour les appartements. Clermont-Ferrand est la grande ville dans laquelle les acquéreurs se sont montrés les plus efficaces.

Avec plus d'un million de transactions, le marché immobilier a affiché une santé insolente en 2019. Les prix à la hausse n'ont pas empêché pas les acheteurs de négocier. Au contraire, ces derniers ont obtenu de belles ristournes dans les grandes villes, selon les chiffres de Century 21 relayés par Capital. Ceux qui ont acquis un appartement ont réussi à baisser le prix de mise en vente de 4,8% en moyenne, contre 3,7% en 2018. Pour les maisons, la ristourne moyenne s'est élevée à 6,2% contre 5,3% en 2018.

Les Clermontois champions de la négociation

Selon les données compilées par Century 21, c'est à Clermont-Ferrand que la différence entre le prix de mise en vente et le compromis négocié est la plus importante. Les acheteurs ont pu obtenir un rabais de 8,6% en moyenne dans cette ville. Suivent Valence (7,5%), Chartres (7,2%) et Nice (7%). Parmi les très grandes agglomérations, c'est à Marseille que les acheteurs ont été les plus intransigeants en faisant baisse le prix de 5,1% en moyenne.

Dans d'autres villes, le marché immobilier est si saturé que les marges de négociation sont restées faibles en 2019. C'est le cas à Paris ou à Lyon, qui ferment ce classement avec une négociation moyenne atteignant respectivement 3,2 et 2,1% du prix de mise en vente. « Les prix dans ce type de villes peuvent augmenter très vite. Même des logements mis en vente à des prix surestimés se retrouvent rapidement rattrapés par le marché », explique Laurent Vimont, le président de Century 21. Bordeaux (3,6%), Nantes (4%) ou Strasbourg (4,1%) se trouvent dans une situation similaire.