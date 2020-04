Immobilier : comment signer un acte de vente malgré le confinement

Un décret d'avril autorise la finalisation d'actes notariés à distance. (© Fotolia)

Malgré la pandémie du Covid-19, l'activité immobilière ne s'est pas complètement arrêtée et des actes peuvent malgré tout être finalisés. Comment signer une promesse ou un acte de vente alors que chacune des parties est confinée ?

Les notaires s'organisent pour que les promesses et les actes de vente de biens immobiliers soient réalisés soit par procuration, soit par le biais de la visio-conférence, en offrant toute la sécurité juridique qui s'impose. Deux solutions qui ont leurs avantages et leurs limites.

En préambule, sachez que quel que soit le mode de signature adopté, le maître mot c'est le temps qui sera forcément plus long pour la réalisation de ces procédures car elles nécessitent une organisation et une mise en place technique inédites pour les études.

«Même si les études télétravaillent, tout est plus long et toutes les administrations ne travaillent pas au même rythme», commentent Barbara Thomas-Davide et Olivier Clermont, notaires à Paris.

La procuration

Déjà largement utilisée, la procuration (souvent en confinement en faveur d'un employé de l'office notariale) peut revêtir plusieurs formes très utiles. Elle permet à une personne d'être représentée par un tiers le jour de la signature. Ce peut être une procuration sur papier, paraphée, datée et signée et envoyée par courrier. Mais aujourd'hui le circuit du courrier est fortement perturbé.

Plus rapide la procuration numérique est envoyée par mail par le notaire. Une fois éditée par vos soins, vous la paraphez, datez et signez, vous la scannez et la renvoyez au notaire sans oublier de préciser dans le mail de retour