Immobilier: CDC Habitat a commandé 10.500 logements en soutien aux promoteurs

La branche habitat de la Caisse des dépôts et consignations (CDC Habitat) a indiqué mardi avoir pré-commandé 10.500 logements dont les chantiers étaient en berne, sur les 17.000 auxquels elle s'est engagée.

Face à la crise de l'immobilier neuf, confronté à un pouvoir d'achat des acquéreurs qui décroche et à des coûts de construction en hausse, le gouvernement avait demandé à CDC Habitat et au groupe Action Logement, deux géants du logement social, de racheter des programmes en suspens aux promoteurs pour soutenir leur activité.

"A fin août, 10.500 logements ont d'ores et déjà été commandés, auprès de plus de 70 promoteurs immobiliers locaux et nationaux", indique CDC Habitat dans un communiqué.

Sur ces logements, 2.100 seront des logements sociaux et 8.400 des logements locatifs intermédiaires, dont les loyers sont réglementés mais plus élevés que dans le social, a indiqué la présidente du directoire de CDC Habitat, Anne-Sophie Grave.

Ces commandes représentent un montant d'environ 2 milliards d'euros, a-t-elle indiqué.

"On espère, c'est notre objectif, arriver à tenir (l'objectif de 17.000 rachats) d'ici à la fin de l'année, sinon ça s'étendra un peu sur le début 2024, mais on pense qu'on va y arriver", a-t-elle dit.