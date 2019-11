Immobilier : attention aux crédits à taux lissés

Serait-ce la nouvelle parade des banques pour conserver leurs clients emprunteurs ? Depuis un peu plus de deux ans, un nouveau genre de crédit immobilier a fait son apparition chez certaines banques, le crédit à taux « lissé à échéance constante ». Un contrat qui regroupe en une seule mensualité le règlement du crédit et celui de l'assurance emprunteur avec pour particularité d'offrir la même échéance durant toute la durée du prêt.Vous souhaitez profiter des taux d'intérêt toujours au plus bas et emprunter sur 20 ou 25 ans pour devenir propriétaire ? Le montant de votre mensualité sera calculé de manière à rester identique de la première à la dernière échéance. « C'est un confort pour nos clients qui font face à un seul prélèvement avec une assurance emprunteur rendue dégressive puisque adossée au capital restant dû et non plus au capital initial emprunté », explique un expert crédits de BPCE, l'une des seules à proposer ce type de crédit. Après l'avoir envisagé un temps, le Crédit Agricole semble avoir renoncé.Autrement dit, vous payez une assurance emprunteur qui diminue au fil des ans, à mesure que vous remboursez le capital. « Quand vous achetez une voiture neuve, il est normal de payer une assurance plus chère les premières années », résume le professionnel.Lancé depuis 2017Plutôt logique, non ? Sauf que pour proposer une même échéance durant toute la durée du prêt, la banque contrebalance le coût élevé de l'assurance les premières années par un moindre remboursement du crédit et de ses intérêts. « Comme nous lissons les prélèvements pour offrir une échéance constante, au fil des années l'assurance emprunteur diminue et le client rembourse proportionnellement et mécaniquement un peu plus d'intérêts », reconnaît le responsable crédits de BPCE, un acteur clé du crédit immobilier avec 25 % des encours.Lancé depuis 2017 par la BPCE, ce type de crédit commence à ...