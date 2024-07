Immobilier ancien : les prix poursuivent une baisse franche, la dissolution provoque de l'attentisme

La baisse des prix a commencé a enrayé le recul des transactions, notent toutefois les réseaux d'agences immobilières.

( AFP / JUSTIN TALLIS )

La baisse est désormais franche : les prix dans l'immobilier ancien ont continué à reculer au deuxième trimestre, notamment pour les maisons, selon des baromètres des réseaux d'agences, qui perçoivent un "attentisme" chez les acheteurs depuis la dissolution de l'Assemblée nationale.

Au deuxième trimestre, les prix au mètre carré ont reculé de 8% sur un an selon Foncia. Orpi détecte une baisse de 7% pour l'ensemble du premier semestre, et Laforêt de 4,1%.

"Cette année, ça a bien commencé au premier trimestre et ça s'est accéléré au deuxième", a affirmé à l' AFP Jordan Frarier, président de Foncia Transaction. En cause, la décrue des taux de crédit, et "des vendeurs qui sont un peu plus à l'écoute et qui baissent leur prix".

"Tous les professionnels de l'immobilier ont tenu le même discours, en disant qu'il fallait faire un geste parce que les gens ne pouvaient plus suivre", affirme aussi le président d'Orpi, Guillaume Martinaud.

Une baisse qui enraye la chute des transactions

Selon Laforêt, les prix des maisons baissent davantage que ceux des appartements, -6,8% contre -1,7% . "On voit bien que les Français, même s'ils rêvent toujours de maison individuelle, qui est leur idéal, ils savent que la maison, c'est un investissement financier plus important" en matière de chauffage, d'extérieur ou de carburant, explique le président de Laforêt, Yann Jéhanno.

Cette baisse des prix commence à enrayer la chute des transactions, notent les trois réseaux.

La dissolution de l'Assemblée nationale décidée le 9 juin par Emmanuel Macron, qui pourrait porter l'extrême droite au pouvoir, a provoqué un "attentisme" sur le marché, notent-ils également. "Il y a un attentisme, mais on sent que derrière, il y a une volonté de concrétiser un achat immobilier" , affirme Guillaume Martinaud, prévenant cependant que "c'est très disparate. Vous allez avoir un temps d'arrêt tant qu'on ne sait pas quel programme politique sera appliqué et par qui" .

"On a deux types de comportements opposés", a quant à lui expliqué Yann Jéhanno. "Celles et ceux qui ont déjà un projet avancé, qui veulent profiter des taux qu'ils ont réussi à négocier actuellement avec leur banque (...), d'autres qui mettent en pause" en attendant le résultat des urnes et ses conséquences pour l'économie.