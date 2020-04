Immobilier: à quoi faut-il s'attendre après le 11 mai?

L'annonce de la fin du confinement donne plus de visibilité aux acheteurs et aux professionnels du marché immobilier.

Comme l'a annoncé lundi soir Emmanuel Macron, le déconfinement devrait avoir lieu le 11 mai. Des millions de Français devraient progressivement ainsi reprendre leur activité professionnelle. Même si elle paraît lointaine, cette date donne un peu plus de visibilité à ceux qui ont un projet immobilier. Cette annonce devrait également rassurer le président de la Fédération nationale de l'immobilier qui redoute la fermeture de 3000 agences si le confinement dure trop longtemps.

À l'arrêt depuis le début du confinement mi-mars, le marché va-t-il repartir après le 11 mai? «C'est une bonne nouvelle pour les acheteurs, et notamment ceux dont l'acquisition immobilière est sur le point d'être finalisée, qui ont désormais une date bien précise en tête», explique Thomas Lefebvre, directeur scientifique de Meilleursagents, site d'estimation immobilière. Mais cela ne veut pas dire pour autant que le marché va repartir sur le même rythme qu'avant le confinement. À l'instar de l'économie, la reprise se fera graduellement, au rythme du déconfinement.

Si les conditions sont réunies, comme l'a précisé le chef de l'État, d'ici un mois, l'activité de la chaîne immobilière devrait se relancer. Ainsi, les offices notariaux et les agences devraient progressivement rouvrir leurs portes. À défaut, les acheteurs et vendeurs, à qui ils ne manquent plus que la signature de l'acte de vente, pourront toujours le signer à distance, comme l'autorise un décret gouvernemental. «Les agences rouvriront leurs portes si les conditions sont réunies et l'ensemble des acteurs (agents, notaires, établissements financiers, diagnostiqueurs...) peuvent travailler sans restriction», réagit Éric Allouche, directeur exécutif d'ERA France qui salue «une bonne nouvelle pour le marché immobilier.»

La vraie reprise en septembre?

Qui des particuliers désireux d'acquérir un logement mais qui n'ont pas encore lancé leur projet? «Tout dépend de la manière dont ils jugeront les mesures prises par le gouvernement pour soutenir l'économie, répond Thomas Lefebvre. S'ils sont confiants, ils se lanceront en septembre; sinon ils reporteront leur projet à l'année prochaine.» Cet expert opte pour le premier scénario: dès lors, la vraie reprise interviendra en septembre. En attendant, l'urgence sera donc pour les notaires, de traiter les quelque 150.000 actes de ventes qui n'ont pas pu être signés en mars et en avril. Ce qui ne devrait, malheureusement, pas empêcher le volume de ventes de baisser cette année. L'idée est désormais de limiter la casse.

Côté crédit immobilier, l'optimisme semble également de mise. «Dès que la majeure partie du personnel des banques sera de retour, le processus normal d'octroi de nouveaux crédits devrait pouvoir reprendre, affirme Sandrine Allonier, de Vousfinancer, courtier en crédit immobilier. D'ici là, les banques auront pu gérer les dossiers de crédit actuellement en attente.» Le courtier souligne également que cette date du 11 mai «donne de la visibilité sur les délais de rétractation (10 jours) et de conditions suspensives d'obtention de crédit». Comme le stipule l'ordonnance publiée le 25 mars dernier, ces derniers ne commenceront à courir qu'un mois après le 11 mai.