Immobilier : A Paris, le seuil des 11 000 euros du mètre carré pourrait bientôt être atteint

Les prix de l'immobilier augmentent dans toutes les grandes villes françaises. A Paris, où les prix ont dépassé les 10 000 euros/m² en moyenne il y a sept mois, le seuil des 11 000 euros pourrait être atteint d'ici cet été, selon Meilleurs Agents.

En février, le marché immobilier a marqué une hausse dans les plus grandes villes de France durant une période habituellement calme. A Paris, les prix atteignent, en moyenne, 10 500 euros du mètre carré.

Il y a seulement sept mois que la barre des 10 000 euros a été franchie. « Si rien ne vient enrayer le rythme actuel, Paris devrait atteindre les 11 000 euros le mètre carré dès cet été », explique auprès des EchosThomas Lefebvre, directeur scientifique chez Meilleurs Agents

Toutes les surfaces concernées

Depuis le début de l'année, les prix ont déjà augmenté de 2,3 %. Il manque aujourd'hui 4 7 % d'augmentation pour atteindre le seuil des 11 000 euros. « C'est exactement la tendance de Paris sur les sept derniers mois », précise Thomas Lefebvre.

En un an, les prix dans la capitale ont bondi de 10,2 %. Une situation qui concerne les petites surfaces, avec une hausse de 10,3 % pour les studios et deux pièces, mais aussi les grandes surfaces. Sur les biens d'au moins trois pièces, la hausse a atteint 10 %.

Des hausses de plus de 10 % dans certains arrondissements

Seulement cinq arrondissements de la capitale (XIIe, XIIIe, XVIIIe, XIXe et XXe) comptent encore des biens à moins de 10 000 euros/m² en moyenne. Il y en avait sept en janvier. Les XIIe, XIIIe et XVIIIe ont déjà atteint ce prix, note le site des Echos. Et la hausse en un an est spectaculaire dans le XXe (11,6 %), le XIIIe (10,5 %) et le XIXe (9,3 %).

La progression du marché immobilier ce mois de février est également visible dans les plus grandes villes françaises, atteignant même 1,3 % dans trois d'entre elles : Lyon, Lille et Rennes. La hausse est moins soutenue à Nantes (0,9 %), Marseille, Montpellier (0,5 %) et Toulouse (0,4 %).