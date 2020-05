Immobilier : 73 % des vendeurs se disent confiants malgré la crise et le confinement

Les vendeurs de logements seraient plus confiants qu'avant le confinement sur leurs chances d'accomplir leur projet immobilier, selon une enquête de SeLoger. La moitié des vendeurs estiment dans le même temps que les prix des logements vont baisser et que l'offre sera peut-être trop abondante.

Alors que le marché immobilier est à l'arrêt depuis le début de la crise sanitaire, la reprise est pour bientôt. Et selon une enquête de SeLoger en partenariat avec l'Observatoire du moral immobilier (OMI), les vendeurs sont optimistes. Interrogés début avril, 73 % d'entre eux se disent confiants pour la vente de leur bien. Ils n'étaient que 64 % en février dernier. Ils sont aussi 50% à vouloir reprendre leur projet immobilier dès le 11 mai.

La moitié des vendeurs tablent sur une baisse des prix

Toutefois, ces mêmes vendeurs ne se font guère d'illusion sur les prix. Ils sont bien plus nombreux qu'avant le confinement à prévoir une baisse. Auparavant, un vendeur sur dix anticipait une diminution des prix sur les six prochains mois. Ils sont désormais 50%.

Conscients que certains ménages seront touchés par la baisse du pouvoir d'achat, ils sont une écrasante majorité (93 %) se dire prêts à négocier avec les futurs acquéreurs.

Une concurrence accrue ?

Autre enseignement de l'enquête, 45 % des vendeurs redoutent une abondance de biens à vendre dans les six prochains mois et donc une concurrence féroce sur le marché. Enfin, l'étude révèle qu'un peu plus de 6 Français sur 10 comptent acheter un nouveau logement après avoir vendu le leur.

Mais si les vendeurs et les acheteurs semblent pressés, la réouverture des agences immobilières devrait se faire progressivement. Il faudra en effet garantir des conditions d'accueil sanitaires optimales.