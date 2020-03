Immobilier : 50.000 logements promis après la crise du coronavirus

La Caisse des dépôts a annoncé le financement de 40.000 logements en France d'ici un an pour soutenir le secteur immobilier face à la crise du coronavirus. De son côté, Actions Logements, via sa filiale In'li, a promis l'acquisition de 10.000 logements.

La crise sanitaire et économique du coronavirus fait craindre un risque de récession du marché immobilier. Pour soutenir ce secteur et celui de la construction, les deux principaux bailleurs français, la Caisse des dépôts et Action Logement, comptent ainsi financer un total de 50.000 nouveaux logements.

15.000 logements sociaux

La Caisse des dépôts d'abord, bras financier de l'Etat, « lance la production de 40.000 logements neufs en France dans les 12 prochains mois », explique le groupe dans un communiqué. Ces logements se répartiront dans les zones tendues, c'est-à-dire essentiellement les grandes agglomérations, et dans environ 200 autres villes, celles concernées depuis plusieurs années par un programme de soutien public baptisé « Action Coeur de Ville ».

Le programme est mené par la filiale CDC Habitat, l'un des principaux bailleurs français. D'abord actif dans le logement social, il est aussi présent dans l'intermédiaire, à mi-chemin entre les HLM et le parc privé. A ce titre, sur les 40.000 logements annoncés, 15.000 seront sociaux, 10.000 intermédiaires et les 15.000 restants seront « abordables », indique le groupe. Ce projet va considérablement avancer le programme de CDC Habitat, qui promettait, voici un an, de faire construire 40.000 logements sociaux d'ici à 2029.

10.000 logements pour In'li

Autre grand acteur français, Action Logement, géré de concert par le patronat et les syndicats, a aussi annoncé le financement de milliers de logements neufs cette année, alors qu'il en détient environ un million.

In'li, sa filiale dédiée au logement intermédiaire, va mener « l'acquisition de 10.000 logements avant la fin de l'année auprès de promoteurs immobiliers en Ile-de-France », dit-elle dans un communiqué. Là encore, cet objectif va accélérer la réalisation des objectifs du groupe : In'li prévoyait début 2019 de parvenir à 80.000 logements neufs d'ici à 2025.