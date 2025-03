Il y a 60 ans naissait la Renault 16 : histoire d’une révolution automobile

En mars 1965, Renault présentait ce modèle qui a remodelé le concept de voiture familiale et inspiré une longue lignée de modèles qui lui ont succédé.

Il y a soixante ans déjà, Renault présentait un modèle qui allait remodeler le concept de voiture familiale : la Renault 16. C’était en mars 1965, et quatre générations ont vu défiler entre-temps ce qui restera à jamais la première berline 5 portes à hayon arrière. À l’époque, cette automobile brise les codes en alliant la praticité d’un break avec le raffinement d’une berline haut de gamme. Cela ouvrait son usage «aux familles en quête d’ascension sociale dans une France en plein baby-boom » , indique Renault.

C’est aussi son design novateur qui marque les esprits, orchestré par Gaston Juchet, principal architecte des innovations stylistiques de la voiture. Le modèle se distingue alors par une carrosserie à six glaces latérales, ce qui offre une luminosité exceptionnelle. La ceinture de caisse basse et le pavillon haut créent en outre un espace intérieur généreux. On remarque enfin l’absence de gouttières visibles, pour une ligne plus épurée.

Mais n’allez pas croire que c’est seulement l’esthétique de la voiture qui a fait la différence. «La Renault 16 a également marqué son temps par la modernité et l’avant-gardisme de ses caractéristiques techniques» , veut rappeler Renault. «Son excellent comportement routier était permis par le châssis à traction, encore rare sur ce segment à l’époque, et l’installation de ces moteurs en position centrale avant. Ces derniers, ainsi que la boîte de vitesses et la culasse, étaient coulés en aluminium sous pression, une première européenne» , ajoute l’entreprise.

Un héritage éternel

Par-delà l’esthétique et la technique, le succès de la Renault 16 est dû à sa reconnaissance rapide dans le petit monde de l’automobile : dès 1966, elle remporte le prestigieux titre de «Voiture européenne de l’année» , «devant la Rolls-Royce Silver Shadow» , se vante même Renault. Mais on ne se fait jamais un nom sans la reconnaissance du grand public : entre 1965 et 1980, la Renault 16 aura été produite à 1.851.502 exemplaires, dans l’usine de Sandouville en Normandie, spécialement bâtie pour elle. Autre signe d’un succès notable : près de la moitié de ses ventes a été réalisée à l’export, notamment aux États-Unis. Plusieurs versions ont coexisté : la TS (1968), la TA (1970), la L et la TL (1971), la TX (1974).

Lorsque la ligne de production s’est arrêtée, la postérité de la Renault 16 s’est finalement écrite grâce à une lignée de «voitures à vivre» chez Renault, s’inspirant largement du modèle de 1965. La marque au losange ne cache pas que cette voiture influença la Renault 20, la Renault 21 Nevada, et même le concept révolutionnaire de la Renault Espace .

Soixante ans après sa présentation, «l’influence de la Renault 16 perdure», veut croire l’entreprise. Car ce modèle reste la preuve que Renault «ne cesse jamais d’innover» . «Nous avons toujours suivi les évolutions de la société, et possédons une longue expertise dans la conception d’automobiles pour les familles» . «Et cette philosophie n’est pas près de disparaître» , prévient Renault.