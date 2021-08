Cela fait déjà une dizaine d'années que Simon Porte Jacquemus, le créateur de la marque Jacquemus, honore sa région natale sur les podiums dédiés à la mode, à savoir la Provence. Voici une rétrospective sur le parcours de cet artiste à succès qui a conquis Paris.



La marque Jacquemus affiche actuellement un chiffre d'affaires dépassant les 23 millions d'euros. Le succès de cette marque découle en grande partie de son originalité. Concernant son style, il est indissociablement rattaché à l'enfance de son créateur.

Il était une fois Jacquemus : la nouvelle marque de luxe qui a atteint le sommet / Copyright - www.mariefrance.fr

Une petite biographie de Simon Porte Jacquemus

Né en 1990, Simon Porte Jacquemus grandit dans les Bouches-du-Rhône, plus exactement à Mallemort. Il est issu d'une famille d'agriculteurs. À ses 18 ans, en 2008, il quitte la Provence pour s'installer à Paris et intégrer l'Esmod (École supérieure des arts et techniques de mode). Cependant, peu après, il abandonne ce cursus dans le but de commencer aussitôt sa carrière. Ainsi, il décroche le poste de directeur artistique chez Citizen K.



Peu de temps après, sa mère décède d'un accident de la route, ce qui fut difficile pour lui. D'un autre côté, cette perte l'encouragea à réaliser son rêve, c'est-à-dire créer sa propre marque. La marque Jacquemus fait alors son apparition, et ce, en hommage à sa mère, puisqu'il s'agit de son nom de jeune fille.



Ainsi, en 2010, ses créations sensuelles et minimalistes sont d'abord remarquées à la Vogue Fashion Night Out. Un an après, il investit les abords de la Fashion Week de Paris avec sa collection "Ouvrière" exhibée par des amies qui, en même temps, brandissent des pancartes avec l'inscription "Jacquemus en grève". C'est cette action qui propulse son succès, puisqu'elle attire l'attention de l'industrie de la mode. Le créateur est alors invité à la Fashion Week de Paris de l'année suivante. Il devient à ce moment-là le plus jeune créateur qui participe à cet évènement. Plus tard, en 2015, grâce à son style, il gagne le Prix spécial du jury lors du Prix LVMH. En 2018, il sort sa première collection masculine, tout en étant toujours présent durant la Fashion Week Paris 2018. Pour ses 10 ans de carrière, en 2019, il organise un défilé dans un champ de lavande, en hommage à sa Provence natale.

Jacquemus au-delà de la mode

Innovant, le créateur ne se limite pas à la mode, puisqu'en 2019, il ouvre son premier restaurant en partenariat avec le CEO de Caviar Kaspia, Ramon Mac-Mahon. Dénommé "Citron", ce restaurant se situe aux Galeries Lafayette Champs Élysée et est assez fréquenté. Dans la même année, il lance également un second restaurant dédié aux fruits de mer, au 2e étage du même local.