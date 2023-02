Icade n'introduira "probablement pas" en Bourse sa filiale santé

Icade, filiale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), n'introduira "probablement pas" en Bourse sa filiale santé, et envisage plutôt d'autres moyens de lever des fonds, a indiqué à l'AFP son directeur général, Olivier Wigniolle.

Dans son communiqué de résultats annuels, la foncière spécialisée dans le tertiaire et la santé explique "poursui(vre) activement ses réflexions sur la liquidité de sa filiale Icade Santé", qui possède plus de 200 établissements de santé (cliniques, maisons de retraite) en France, Allemagne, Italie, Espagne et au Portugal.

Après une tentative d'introduction en Bourse en 2021, que le groupe avait alors reportée, jugeant le marché trop peu favorable, Icade Santé envisage désormais "différents scenarii" pour financer sa croissance.

Cela ne se fera "pas nécessairement, et je dirais même probablement pas, sous forme d'IPO" (introduction en Bourse, NDLR), a dit à l'AFP Olivier Wigniolle.

"On peut faire rentrer des investisseurs sur base privée plutôt que sur base publique comme on l'avait imaginé, on peut imaginer céder une partie de notre participation, on peut imaginer se rapprocher d'autres acteurs de l'immobilier de santé...", a-t-il détaillé.

Olivier Wigniolle, arrivé à la direction générale du groupe en 2015, va quitter son poste au printemps.

Le nom de son successeur sera connu au plus tard lors de l'assemblée générale du groupe, le 21 avril.

En 2022, le groupe Icade, dont l'activité se scinde en trois branches (promoteur, foncière tertiaire et foncière santé), a légèrement dépassé ses objectifs de résultats annuels.

Son cash-flow net courant par action, indicateur qu'il utilise pour établir ses objectifs, a progressé de 5,9%, plus que les 4% de croissance attendus. Celui de la foncière santé a grimpé de 6,6%, contre 6% attendus.

Le dividende proposé à ses actionnaires sera de 4,33 euros, soit 3,1% de plus qu'en 2021, une progression dans la fourchette basse de l'objectif annoncé (entre 3 et 4%).

Son chiffre d'affaires a progressé de 11,4%, à 1,74 milliard d'euros, porté par la croissance de ses revenus de promoteur et des loyers perçus par la filiale santé.

Le résultat net, moins représentatif des performances d'une foncière, a dégringolé de 80%, à 54,1 millions d'euros, du fait de la baisse de valeur de son patrimoine.

