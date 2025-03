Huit stars étrangères qui parlent très bien français

Hugh Grant, Jodie Foster, Jane Fonda... Un point commun relie ces personnalités du gotha du cinéma : la langue française.

Le 12 février dernier est sorti au cinéma le dernier volet de Bridget Jones . À l’occasion de l’avant-première du film, l’acteur britannique Hugh Grant a fait sensation comme chaque fois qu’il parle français. Sur la scène du Grand Rex, l’acteur s’est exprimé dans la langue de Molière, au grand étonnement des spectateurs qui ne lui connaissaient pas cette compétence. «C’était un scénario vraiment incroyable et moi je déteste presque tous les scénarios que les gens m’envoient» , s’expliquait-il en français sur la reprise de son rôle mythique de Daniel Cleaver dans la comédie romantique, sortie pour la première fois en 1999. L’an dernier, l’acteur s’était déjà exprimé en français qu’il juge avoir «amélioré» après avoir passé le confinement en France, où il a une maison en Provence. Et il n’est pas le seul parmi les célébrités du grand écran à manier les mots de notre langue.

Tour d’horizon de ces personnalités qui ont appris le français par passion, pour un rôle ou en raison de leurs origines, et qui le manient avec aisance. En voici une liste non exhaustive.

Kristin Scott Thomas, une actrice plus française qu’anglaise

Elle est la plus française des actrices britanniques. En plus de parler la langue de Molière, Kristin Scott Thomas a fait de la France son pays d’adoption. Et pour cause : elle s’y est installée à 19 ans, y a fait ses études, s’est mariée et a élevé ses enfants dans l’Hexagone. Son amour pour la culture française transparaît dans ses choix de films : elle a tourné dans de nombreux longs-métrages français, dont Il y a longtemps que je t’aime et Partir. «Je n’ai jamais su pourquoi. C’était dans une école catholique proche de chez moi, avec des sœurs belges. Quand plus tard, mon beau-père m’a envoyé à Aubagne pour trois semaines, j’avais donc l’accent» , confiait-elle au Journal du Dimanche en 2023. L’actrice assure elle-même le doublage de sa voix en français dans les rôles qu’elle tient initialement en anglais. En 2009, elle a été faite Chevalier de la Légion d’honneur pour sa contribution au cinéma français.

Jodie Foster, bilingue depuis l’enfance

Voici sans doute l’une des actrices hollywoodiennes qui parle le mieux français. Et pour cause : Jodie Foster l’a appris très jeune au lycée français de Los Angeles et a même tourné dans des films en français, à l’instar du film de Claude Chabrol, Le Sang des autres (1984) quand elle avait 22 ans. Une francophilie héritée de sa mère, elle-même férue de culture française et des réalisateurs de la Nouvelle Vague. En 2021, alors qu’elle venait de recevoir une Palme d’honneur au Festival de Cannes, elle a montré sa maîtrise du français - sans aucun accent - devant un parterre des célébrités, prouvant ainsi son aisance à manier l’humour et les subtilités de la langue de Molière. L’actrice tiendra par ailleurs le rôle principal du prochain film de Rebecca Zlotowski, Vie privée , aux côtés de Virginie Efira, son premier grand rôle tout en VF.

Viggo Mortensen, l’artiste amoureux de la langue française

L’interprète d’Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux est un véritable caméléon linguistique. En plus de parler français, il parle couramment l’espagnol, le danois, et bien sûr, l’anglais. L’homme est passionné de poésie et de littérature : il ne cache pas son admiration pour Albert Camus, chez qui il apprécie «une foi en des valeurs morales, un courage intellectuel» . Il a joué dans un film français Loin des hommes (2014), largement inspiré d’une nouvelle écrite par l’écrivain français.

D’où lui vient cette maîtrise du français ? De l’adolescence. «Lorsque mes parents se sont séparés, nous sommes allés vivre dans le nord de l’État de New York, près de la frontière canadienne, où on écoutait les radios québécoises. C’est d’abord venu comme ça» , confiait-il à Gala en janvier 2015. Récemment, Viggo Mortensen exprimait son admiration pour la France : «En dépit des avalanches de blockbusters Marvel et des fermetures de salles, le public [français] assume à fond sa passion. Tout le monde s’engueule pour imposer son avis, j’adore. Vive la France cinéphile !» , déclarait-il dans une interview au Journal du Dimanche en avril dernier.

Tom Hiddleston, le charme à l’anglaise en français

Cet acteur britannique est connu pour avoir campé le rôle du personnage Loki dans l’univers Marvel. Tom Hiddleston a surpris plus d’un fan en s’exprimant à plusieurs reprises en français avec élégance. Une langue qu’il a étudiée au collège et dans laquelle il s’exprime à l’occasion comme lors d’interviews avec des journalistes francophones. Parmi ses films préférés se trouvent Les vacances de Monsieur Hulot, Le Scaphandre et le Papillon ... L’acteur avoue être «un grand fan de cinéma français» , comme il l’explique dans une interview réalisée par Disney+ en 2021. Il a un véritable don pour les langues : en plus de parler français, tenir une conversation en espagnol et italien est aussi dans ses cordes. Il connaît quelques notions de grec, ce qui devrait ravir les professeurs de lettres classiques. Mais également de coréen, mandarin, etc.

Bradley Cooper, l’Américain francophile

Nous sommes en 2018. L’acteur de Very Bad Trip et A Star Is Born est invité par l’émission Quotidien de Yann Barthès, dans le cadre de la promotion de son propre film dans lequel il campe un des rôles principaux aux côtés de Lady Gaga. Pour le public français, c’est alors la révélation : Bradley Cooper répond à plusieurs questions en français, au plus grand étonnement de tous. Un français teinté de quelques petites erreurs grammaticales mais l’acteur avait confié ne pas avoir peur «de faire des fautes» . «Je sais que ma grammaire est débile, mais je veux communiquer» , avait-il ajouté. Une humilité qui pourrait en inspirer plus d’un. L’origine de cette aisance dans notre langue se trouve à Neuchâtel en Suisse, où il a passé une partie de son enfance. «J’habitais dans une famille qui ne parlait pas anglais, j’ai dû réapprendre le français assez vite» , expliquait-il à La Provence . Bien des années après, il fera le choix de passer six mois à Aix-en-Provence dans le cadre de ses études et garde un pied-à-terre à Paris.

Jane Fonda, une passionnée de la culture française

L’icône hollywoodienne Jane Fonda a un amour profond pour la France et pour le français qu’elle parle couramment. Au micro d’Augustin Trapenard à France Inter, elle confiait en 2018 aimer «le son de la langue française» . Récemment encore, elle rappelait à Paris Match que «la France, c’est mon “chez moi”. Ma deuxième maison. Elle était si importante dans ma vie qu’à un certain moment j’ai dit au revoir à l’Amérique du Nord pour m’y installer» . Un lien qui remonte aux années 1960, période pendant laquelle elle a vécu avec celui qui a été son premier mari, le réalisateur Roger Vadim. On l’a vu apparaître dans plusieurs films français, notamment La Curée de Roger Vadim ou Tout va bien de Jean-Luc Godard. Lorsqu’elle revient en France, elle s’exprime avec un français fluide, teinté d’un léger accent et n’hésite pas à faire l’éloge de «la gastronomie, l’art, la poésie, les romans et le cinéma» français.

Natalie Portman, la francophone polyglotte

«C’est trop chelou» . Le français n’a plus aucun secret pour l’actrice oscarisée de Black Swan, devenue star planétaire avec la sortie de Stars Wars. Car en plus de maîtriser la langue de Molière, elle sait utiliser le verlan. Invitée de l’émission «The Tonight Show» de Jimmy Fallon en juillet dernier, Natalie Portman racontait la tendance des Français à utiliser le verlan : «Ils ont un argot qui est d’inverser les mots.» Bien que née en Israël et ayant grandi aux États-Unis, elle a appris le français à l’école. «Je viens d’une longue lignée de francophiles. (...) En me donnant ce nom, il m’a un peu dirigée vers mon avenir» , racontait-elle à Gilles Bouleau lors d’une interview pour le 20 heures de TF1 en 2013. Cet amour pour la culture française l’a amenée à s’installer à Paris, où elle a vécu de nombreuses années aux côtés de son ex-mari le danseur et chorégraphe, Benjamin Millepied.

Diane Kruger, l’Allemande devenue parisienne

Née en Allemagne, l’actrice Diane Kruger a adopté la langue française avec une fluidité qui en impressionne plus d’un. Cette ancienne mannequin a appris le français lorsqu’elle s’est installée à Paris - où elle vit toujours - pour poursuivre sa carrière. Son ancien mariage avec l’acteur Guillaume Canet en 2001 a renforcé son lien avec la France. Elle passe aisément d’une interview en anglais à une conversation en français sans la moindre hésitation, et elle a tourné principalement dans des films français, dont Les Adieux à la reine et Joyeux Noël . Aujourd’hui, elle n’hésite pas à dire qu’elle se sent «à moitié française» comme lors d’une interview au magazine InStyle en 2014.