Acheter d'occasion est, en soi, un geste pour l'environnement. Ainsi, beaucoup préfèrent se tourner vers les véhicules d'occasion. Toutefois, la démarche comporte un risque de fraude considérable, notamment la modification des données du compteur kilométrique du véhicule. Afin de lutter contre cette pratique, le site Histovec a décidé d'enrichir son contenu. Désormais, les résultats des contrôles techniques du véhicule convoité sont gratuitement accessibles par les acquéreurs potentiels.



Le marché des véhicules d'occasion est parsemé de fraudeurs. D'après un rapport de la DGCCRF, suite à une étude réalisée sur le sujet, pas moins de la moitié des ventes cachent une pratique frauduleuse plus ou moins grave. La falsification de l'historique de kilométrage est la plus fréquente. Dans son combat acharné contre ces pratiques dépourvues d'éthique, Histovec a récemment rendu accessibles, via son site internet, les données de tous les contrôles techniques subis par les véhicules. Décryptage.

Histovec intègre les données des contrôles techniques des véhicules d'occasion / iStock.com-stocknshares

Une information vitale renseignant sur l'état d'un véhicule d'occasion

En 2020, les Français ont préféré les voitures d'occasion aux neuves, ce qui illustre l'ampleur de cette tendance. Face au succès que connaît le marché des véhicules d'occasion, réduire les risques de fraude est impératif. Dans cette optique, le site étatique Histovec permet enfin aux futurs acheteurs de consulter dans les détails les résultats des contrôles techniques du véhicule d'occasion qu'ils convoitent. Il était déjà possible de connaître avec précision, grâce à ce site, la date de mise en circulation, les caractéristiques techniques ainsi que les précédents changements de propriétaire. Désormais, à cette série d'informations s'ajoutent les détails sur les données kilométriques du véhicule, une information qui tend à être manipulée par les fraudeurs sur le marché pour rendre un bien plus attractif.

Comment accéder à ces nouvelles données proposées par Histovec ?

Dans un marché où les voitures électriques sont en passe de devenir moins chères que les thermiques, les voitures d'occasion restent une option attrayante. Ainsi, avant de procéder à l'achat d'un véhicule d'occasion, il est important de prêter attention aux petits détails pour ne pas se faire piéger. Les données kilométriques du véhicule, récemment débloquées par Histovec, sont gratuitement accessibles sur le site. Il suffit d'en adresser la demande au vendeur. C'est ensuite à ce dernier de générer un lien qu'il lui faudra envoyer au potentiel acquéreur afin que ce dernier consulte l'historique du compteur kilométrique. Ce rapport ne peut pas être falsifié, ce qui réduit considérablement les risques d'arnaque.

Une avancée utile, mais encore limitée

Bien que ce nouvel ajout sur le site d'Histovec représente une grande révolution, notamment pour les futurs acquéreurs qui seront désormais en mesure de suivre l'évolution du kilométrage d'un véhicule, il a ses limites. En effet, les véhicules d'occasion provenant de l'étranger n'y sont pas répertoriés. Seuls ceux dont les contrôles techniques ont été réalisés en France auront leurs données disponibles sur le site.