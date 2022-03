Héritage : Emmanuel Macron va proposer de baisser les droits de succession

A trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle, le chef de l'Etat et candidat à sa propre succession dévoile ses mesures jeudi 17 mars, lors d'une conférence de presse qui marque son entrée en campagne.

Emmanuel Macron propose d'augmenter l'abattement sur les successions en ligne directe à 150.000 euros (illustration) ( AFP / MARTIN BUREAU )

Revenu dans le débat public au cours des derniers mois, le sujet des droits de succession va être l'objet d'annonces du candidat Macron, à l'occasion de son grand oral de présentation de son programme présidentiel pour les cinq ans à venir, jeudi 17 mars. Si ses mesures doivent être officiellement dévoilées lors de cette conférence de presse organisée à Aubervilliers, plusieurs éléments ont déjà fuité, dont une réforme significative touchant à l'héritage.

50.000 euros de plus dans l'abattement en ligne directe

Selon Le Figaro , Emmanuel Macron propose ainsi d'augmenter l'abattement sur les successions en ligne directe à 150.000 euros contre 100.000 euros actuellement, tout en élargissant le régime des héritiers en ligne directe aux enfants des conjoints. Et pour les successions en lignes indirectes, il suggère de porter l'abattement à 100.000 euros sur les petites et moyennes successions.

Du côté des autres candidats à la présidentielle, tous les prétendants à l'Elysée désirent réformer les droits de successions et donation, avec des candidats de gauche visant davantage les très grosses successions. Anne Hidalgo veut abaisser cette fiscalité pour 95% des Français, et taxer davantage les patrimoines supérieurs à 2 millions d'euros. Jean-Luc Mélenchon préconise lui de taxer à 100% les patrimoines au-dessus de 12 millions d'euros. Selon Frédéric Douet, professeur en droit fiscal et membre du cercle des fiscalistes, les candidats de droite veulent eux que "les patrimoines aux alentours de 117.000 euros échappent aussi" aux droits de succession. Marine Le Pen et Eric Zemmour veulent exonérer tous les dix ans les donations des parents et grands-parents jusqu'à respectivement 100.000 et 200.000 euros. Valérie Pécresse propose jusqu'à 100.000 euros tous les six ans.

Entre leasing de voitures électriques, baisse des droits de succession, RSA conditionné, expérimentation à l'école, ou attractivité des métiers médicaux... Emmanuel Macron doit détailler jeudi le corps de son programme, compilé dans un fascicule de 24 pages et envoyé par courrier à quelque 6 millions de foyers ce week-end.