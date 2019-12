Haute-Garonne : 50 euros ou une baisse d'impôts, le cadeau d'un maire qui scandalise l'opposition

En cette fin d'année, le maire d'une commune de Haute-Garonne propose à ses administrés de choisir entre un bon d'achat de 50 euros et une baisse d'impôts de 10%. L'opposition crie à la manipulation électorale à quelques semaines des municipales. La préfecture devra trancher.

Thierry Fourcassier, maire de Saint-Jory (Haute-Garonne), tente-t-il d'acheter ses électeurs à quelques semaines des municipales ? Les membres de l'opposition, dans cette commune qui compte près de 6 000 habitants, en sont persuadés. En cause : le « cadeau de Noël » offert par la mairie aux habitants. L'élu propose en effet à ses administrés de choisir entre un bon d'achat de 50 euros ou une baisse d'impôts de 10% à l'approche des fêtes de fin d'année, rapporte un blog politique de France 3 Midi-Pyrénées. Les Saint-Joryens doivent communiquer leur choix par courrier ou par mail.

L'opposition crie à la manipulation. Victor Denouvion, candidat à la mairie, dénonce une violation du code électoral alors que les municipales auront lieu en mars prochain.

Des bons d'essence pendant la crise des Gilets jaunes

Thierry Fourcassier balaie ses accusations en faisant remarquer que cette initiative est le second volet d'une opération démarré en février 2019, à plus d'un an du scrutin. Ce n'est en effet pas la première fois que la municipalité gâte ses habitants.

Pendant la crise des Gilets jaunes, elle avait notamment distribué des bons d'essence. Il y a une quinzaine de jours, une tombola permettait de gagner des bons d'achat offerts « par Mr le Maire, Thierry Fourcassier, et le conseil municipal », était-il écrit en gros sur les tickets.

La préfecture va devoir régler le litige et jugé si, oui ou non, ces cadeaux sont contraires au règlement à quelques semaines d'une élection. Victor Denouvion a également demandé une rencontre avec un représentant de l'Etat.